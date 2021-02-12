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新冠肺炎｜再多59名病人康復出院　373人仍留醫中22人情況危殆

社會 17:55 2021/02/12

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（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情未回穩，本港今日（12日）新增24宗確診個案，18宗屬本地感染，包括9宗源頭不明個案。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午見記者，交代醫管局最新情況。

劉家獻表示，再有多1名公立醫院病人離世，涉及第10,356宗確診的85歲男病人，1月28日發病到仁濟醫院急症室求診，其後確診，延至今晨不治。詳情請見【下一頁

截至今日早上9時，過去24小時錄得21宗呈報個案，有59名病人出院，至今共有10,356人康復；現時仍有373名病人在23間公立醫院及亞洲國際博覽館社區治療設施留醫，當中22人危殆、17人嚴重、334人情況穩定。

醫管局指，現時該局正在使用1,237張負壓病床，佔用率48%；而負壓病房則有679間正在使用，使用率為61%。

至於醫管局個人防護裝備方面，醫管局現時備有8800萬個外科口罩、760萬個N95呼吸器、950萬個面罩、1380萬件保護衣，足夠使用6個月。

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責任編輯：陳正怡

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