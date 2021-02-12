星級靚媽｜31歲林芊妤事業愛情兩得意　Coffee享受湊仔盼：阿囝繼續做隻「樹熊」

▲ 林芊妤（Coffee）與兒子翟伯伯祝大家牛年行好運！

林芊妤（Coffee）於2018年結婚，其後誕下兒子翟德彥（翟伯伯），囝囝現已2歲多。Coffee不時在社交媒體大晒一家三口的幸福生活，來到牛年，瑜伽達人Coffee做了高難度動作恭祝大家「牛咁大力，繼續力爭上游，一支獨秀」，穿上新年裝翟伯伯變成「樹熊仔」上陣，母子好搶鏡！

▲ Coffee2歲多的兒子翟伯伯大年初一祝大家「牛咁大力」、「一支獨秀」！（林芊妤FB圖片）

高難度瑜伽動作賀牛年

31歲的靚媽Coffee於2018年與任職銀行的澳洲籍馬來西亞華人翟志榮結婚，並誕下可愛的兒子翟德彥（翟伯伯）。今日大年初一（12日），Coffee 在網絡發帖，先開心宣布其個人瑜伽品牌「CoffeeSweat」 新開了專頁，之後發帖分享多張靚相祝賀大家：

牛年啦！而做這個動作當然是有意思的啦，祝你們牛咁大力，繼續力爭上游，今年能突破自己成為一支獨秀！Ummmm....而他（囝囝）啊就繼續開開心心做隻樹熊仔吧！

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培育兒子自理力

Coffee兒子愛黏著她，她樂在其中。事業愛情兩得意，瑜伽達人的她有自己品牌，打造成親子KOL，獲得不少廣告。工作多多的Coffee平衡家庭與事業，今日年初一她出發去行山，母子一起親親大自然。

日常上，她堅持培養兒子自理能力及學做家務，曾拍攝影片分享育兒經驗，見翟伯伯會幫忙打掃、抹地、執拾，還逐漸學識自己穿衣脫衣。Coffee認為，孩子在自理的時間是訓練專注力的好時機，以及練好大小肌肉。

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雖然孩子做家務「論盡」，好多時都要媽媽執手尾，自己做更快，但Coffee認為值得教孩子分擔家務，最重要是從中建立孩子的責任心，學習如何對家庭有貢獻。父母需耐心，雖然需時很長，但慢慢孩子會給爸媽很大的驚喜，不用再講太多，孩子都懂得自己做。

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責任編輯︰王明芳