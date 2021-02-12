恐怖意外︱肉廠女工誤將手放輸送帶　上半身被扯進絞肉機死狀慘烈

▲ 俄羅斯禽肉工廠一名女工誤將手放輸送帶，上半身被扯進絞肉機，死狀慘烈。

俄羅斯發生恐怖工業意外，禽肉工廠一名女工處理雞隻屍體時，不慎被捲入輸送帶，並遭扯進絞肉機，死狀慘烈，而整個意外過程被工廠閉路電視拍下。

據每日郵報報道，事發於卡盧加州（Kaluga）城鎮貝勞索沃（Belousovo）一間禽肉工廠，該名女工負責把雞隻屍體從一條輸送帶，放到另一條輸送帶。期間她誤將右手放在輸送帶上，遂旋即被捲到輸送帶上，繼而上半身被扯進絞肉機。

事發時，有員工聽到該名女工尖叫，惟趕不及救走她。最終事主被碾壓，因胸部受創而死。當地一份報道指，很難想像該名女工離世前的慘況。

俄羅斯當局調查發現，工廠內部由於人為疏忽而出現大量安全漏洞。其中包括，機器並無加裝任何防護罩，導致其旋轉結構可被直接觸及，當局表示，將對工廠及工會採取法律行動。

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責任編輯：羅嘉欣