確診大廈｜一文看清多個豪宅及屋苑錄確診個案　包括九龍塘映月臺薄扶林碧麗苑

▲ 尖沙咀美麗都大廈亦錄確診個案。（潘政祈攝）

本地新冠肺炎疫情持續，今日（12日）新增24宗確診個案，包括6宗輸入個案、18宗屬本地個案，當中9宗源頭未明，累計10,756宗病例，同日亦錄約10宗初步確診。衞生防護中心傍晚上交代其中19名患者的住處，多個私人屋苑上榜，包括九龍塘映月臺B座、薄扶林碧麗苑及東涌東環1期5A座等。

新界

元朗區(3)

元朗屏唐花園

元朗錦田逢吉鄉

元朗遠東發展元朗大廈

沙田區(1)

馬鞍山錦豐苑錦蘭閣

大埔區(2)

大埔三門仔新村

大埔廣褔邨廣智樓

九龍

深水埗區(2)

石硤尾石硤尾邨美映樓(2)

九龍城區 (3)

紅磡家維邨家廉樓

紅磡黃埔花園銀竹苑2座

九龍塘映月臺B座

油尖旺區(1)

尖沙咀美麗都大廈

港島

南區(1)

薄扶林碧麗苑

離島(1)

東涌東環1期5A座

酒店(5)

土瓜灣香港奧斯酒店

土瓜灣富薈馬頭圍酒店

紅磡香港嘉里酒店(2)

香港仔如心南灣海景酒店

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責任編輯：陳正怡