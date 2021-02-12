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確診大廈｜一文看清多個豪宅及屋苑錄確診個案　包括九龍塘映月臺薄扶林碧麗苑

社會 18:27 2021/02/12

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熱門 李施嬅 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

尖沙咀美麗都大廈亦錄確診個案。（潘政祈攝）

本地新冠肺炎疫情持續，今日（12日）新增24宗確診個案，包括6宗輸入個案、18宗屬本地個案，當中9宗源頭未明，累計10,756宗病例，同日亦錄約10宗初步確診。衞生防護中心傍晚上交代其中19名患者的住處，多個私人屋苑上榜，包括九龍塘映月臺B座、薄扶林碧麗苑及東涌東環1期5A座等。

新界

元朗區(3)

  • 元朗屏唐花園
  • 元朗錦田逢吉鄉
  • 元朗遠東發展元朗大廈

沙田區(1)

  • 馬鞍山錦豐苑錦蘭閣

大埔區(2)

  • 大埔三門仔新村
  • 大埔廣褔邨廣智樓

 

九龍

深水埗區(2)

  • 石硤尾石硤尾邨美映樓(2)

九龍城區 (3)

  • 紅磡家維邨家廉樓
  • 紅磡黃埔花園銀竹苑2座
  • 九龍塘映月臺B座

油尖旺區(1)

  • 尖沙咀美麗都大廈

 

港島

南區(1)

  • 薄扶林碧麗苑

 

離島(1)

  • 東涌東環1期5A座

 

酒店(5)

  • 土瓜灣香港奧斯酒店
  • 土瓜灣富薈馬頭圍酒店
  • 紅磡香港嘉里酒店(2)
  • 香港仔如心南灣海景酒店

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責任編輯：陳正怡

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