確診大廈｜一文看清多個豪宅及屋苑錄確診個案 包括九龍塘映月臺薄扶林碧麗苑
社會 18:27 2021/02/12
本地新冠肺炎疫情持續，今日（12日）新增24宗確診個案，包括6宗輸入個案、18宗屬本地個案，當中9宗源頭未明，累計10,756宗病例，同日亦錄約10宗初步確診。衞生防護中心傍晚上交代其中19名患者的住處，多個私人屋苑上榜，包括九龍塘映月臺B座、薄扶林碧麗苑及東涌東環1期5A座等。
新界
元朗區(3)
- 元朗屏唐花園
- 元朗錦田逢吉鄉
- 元朗遠東發展元朗大廈
沙田區(1)
- 馬鞍山錦豐苑錦蘭閣
大埔區(2)
- 大埔三門仔新村
- 大埔廣褔邨廣智樓
九龍
深水埗區(2)
- 石硤尾石硤尾邨美映樓(2)
九龍城區 (3)
- 紅磡家維邨家廉樓
- 紅磡黃埔花園銀竹苑2座
- 九龍塘映月臺B座
油尖旺區(1)
- 尖沙咀美麗都大廈
港島
南區(1)
- 薄扶林碧麗苑
離島(1)
- 東涌東環1期5A座
酒店(5)
- 土瓜灣香港奧斯酒店
- 土瓜灣富薈馬頭圍酒店
- 紅磡香港嘉里酒店(2)
- 香港仔如心南灣海景酒店
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責任編輯：陳正怡