新冠肺炎｜運輸署技術主任確診　於西九龍政府合署工作

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情未回穩，今日（12日）大年初一新增24宗確診個案，包括18宗本地個案，有9宗感染源頭不明，當中涉及一名運輸署技術主任，於油麻地海庭道11號西九龍政府合署南座15樓工作。

運輸署指，患者最近一次上班日期為2月12日上午，所屬工作樓層並非公眾樓層，不對外開放，已按照中心指引安排全面清潔和消毒，包括所有公用設施。

署方稱，該名人員最近沒有外遊紀錄，於辦公室工作時均佩戴口罩及遵守其他防疫措施；運輸署會繼續積極配合衞生防護中心的防疫措施。

發言人稱，運輸署於疫情期間，一直嚴格執行各項防疫措施，包括為進入大樓人士量度體溫、為屬下員工提供口罩及其他防護裝備，並要求員工在與人接觸及在公眾地方時必須佩戴口罩，而工作環境的清潔和消毒亦已加強。

運輸署亦已提醒所有人員須注意個人衞生，並時刻提高警覺。如發現身體不適，必須馬上求醫。運輸署會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，積極配合中心的防疫措施。

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責任編輯：陳正怡

