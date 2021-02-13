小巨肺︱《全美一叮》Celine長大散發少女味　譚芷昀化靚妝賀新年：身體健康

▲ 「小巨肺」Celine已長大。

有「小巨肺」之稱的小妹妹Celine（譚芷昀）因為在2017年參加美國《全美一叮》（America's Got Talent）歌唱比賽，台上獻唱《My Heart Will Go On》一夜爆紅。

現時已13歲的Celine專心學業，仍時不時在社交網更新近況。現在她已長大不少，稚氣味盡退，散發美少女氣息。

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▲ 譚芷昀與妹妹。

參加《全美一叮》成名

趁在農曆新年，Celine化靚妝賀新春，相信這個妝完全由她自己化，因為似乎未掌握化妝技巧，橙色眼影略落重手了，不過勝在青春無敵，不少網友亦鼓勵Celine表示，化妝技術只要練習多一點，便可以熟能生巧。

自小由爸爸栽培為歌星的Celine，5歲起已參加不少大小歌唱比賽。

在2017年，當年只9歲的Celine更獲邀參加美國節目《全美一叮》（America's Got Talent）。

當時Celine選唱偶像Celine Dion的金曲《My Heart Will Go On》，台上技驚四座，更奪得兩個「Golden Buzzers」。

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從小已四處表現

芷昀在《全美一叮》的片段，在《全美一叮》的官方YouTube頻道，點擊率至今已逾250萬瀏覽人次，揚威國際。

其實年紀輕輕的Celine已有豐富演出經驗，其父譚順生本身是歌唱老師，所以譚芷昀從小隨父學唱歌並公開演出，包括在2014年參加內地《中國新聲代》第2季，當中選唱《You Raise Me Up》，網上視頻點擊率過億。

在2015年已獲邀上美國NBC電視台節目《Little Big Shot》受訪，所以上電視面對鏡頭，譚芷昀已早有經驗，令她當年上《全美一叮》可以表現淡定。

他在2014年曾接受《經濟日報》訪問時已說：「Celine平時講英文為主，3歲時讓她在不同種類的歌中揀自己想學的，她最後揀了英文歌及很難唱的《My Heart Will Go On》。」

父親譚順生指，女兒兩歲已不愛唱兒歌，3歲起唱歌已可唱震音，於是栽培女兒唱歌，教材多為diva級數的作品，比如Celine Dion、Whitney Houston的名曲，也由此譚芷昀的英文叫 Celine，而妹妹則取名Dion。

同場加映：林子善訪問