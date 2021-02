小巨肺︱《全美一叮》Celine長大散發少女味　譚芷昀化靚妝賀新年：身體健康

▲ 「小巨肺」Celine已長大。

有「小巨肺」之稱的小妹妹Celine(譚芷昀)因為在2017年參加美國《全美一叮》(America's Got Talent)歌唱比賽,台上獻唱《My Heart Will Go On》一夜爆紅。

現時已13歲的Celine專心學業,仍時不時在社交網更新近況。現在她已長大不少,稚氣味盡退,散發美少女氣息。

▲ 譚芷昀與妹妹。

參加《全美一叮》成名

趁在農曆新年,Celine化靚妝賀新春,相信這個妝完全由她自己化,因為似乎未掌握化妝技巧,橙色眼影略落重手了,不過勝在青春無敵,不少網友亦鼓勵Celine表示,化妝技術只要練習多一點,便可以熟能生巧。

自小由爸爸栽培為歌星的Celine,5歲起已參加不少大小歌唱比賽。

在2017年,當年只9歲的Celine更獲邀參加美國節目《全美一叮》(America's Got Talent)。

當時Celine選唱偶像Celine Dion的金曲《My Heart Will Go On》,台上技驚四座,更奪得兩個「Golden Buzzers」。

從小已四處表現

芷昀在《全美一叮》的片段,在《全美一叮》的官方YouTube頻道,點擊率至今已逾250萬瀏覽人次,揚威國際。

其實年紀輕輕的Celine已有豐富演出經驗,其父譚順生本身是歌唱老師,所以譚芷昀從小隨父學唱歌並公開演出,包括在2014年參加內地《中國新聲代》第2季,當中選唱《You Raise Me Up》,網上視頻點擊率過億。

在2015年已獲邀上美國NBC電視台節目《Little Big Shot》受訪,所以上電視面對鏡頭,譚芷昀已早有經驗,令她當年上《全美一叮》可以表現淡定。

他在2014年曾接受《經濟日報》訪問時已說:「Celine平時講英文為主,3歲時讓她在不同種類的歌中揀自己想學的,她最後揀了英文歌及很難唱的《My Heart Will Go On》。」

父親譚順生指,女兒兩歲已不愛唱兒歌,3歲起唱歌已可唱震音,於是栽培女兒唱歌,教材多為diva級數的作品,比如Celine Dion、Whitney Houston的名曲,也由此譚芷昀的英文叫 Celine,而妹妹則取名Dion。

