張建宗：確診回落至穩定單位數就有條件通關 與內地和澳門政府保持聯絡

政務司司長張建宗出席商台節目時表示，最近疫情有所紓緩，如近日沒有重大變化，部分表列處所可以重開，提醒市民未來幾日不要鬆懈，減少群聚，強調政府不能單方面抗疫，市民都有責任，如果疫情再紓緩，新增個案回落至穩定單位數，等如疫情受控，本港即有條件與內地和澳門等通關，重啟經濟，指港府與兩地政府有聯絡，三方對通關都沒有一個硬指標，但不排除市民接種疫苗是其中一項條件。他指專家組正審視其他疫苗，接種中心已部署及準備好，業界有不同機構協助，而檢測中心已有經驗，相信屆時可以順利運作。

對於有意見指封區行動是勞民傷財，張建宗不認同說法，指一宗個案都可以擴散，因此不可以小看，舉例指筲箕灣官立中學染疫的同學都是由圍封行動找出，政府在圍封行動是看得細、紮實及深入。他稱對於農曆年假後會否繼續封區未有時間表，要視乎疫情發展。

針對疫情下市民失業率攀升，有政黨建議設立失業援助金，張建宗指現金上援助在行政上、稅制上有困難，因此未能設立，強調持續會見在受影響行業中工作的市民，明白基層市民的困難正「水深火熱」，指政府放寬了不少緩助措施的門檻，亦提供了不少臨時職位，重提粵港澳大灣區有大量機遇。

張建宗指，明白部分市民不願意使用「安心出行」程式，他強調當局百分百保障市民私隱，程式內的資料30日內會消失，政府不能取閱，認為市民沒有擔憂的地方，相信會愈來愈多人使用，他指出截至昨日程式有64萬人下載。他補充，政府檢測能力不斷進步，相信可以應付突然大量增加的檢測數目。 針對檢後執法人手方面，張建宗指當局繼續增加個案追蹤指揮中心的紀律部隊人數，追蹤確診者及密切接觸者比例達到1比5。

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記者：陳麗娜