絕世好外母｜家中巨變戶口僅剩10元年房子不保 外母匯款12萬感動女婿：你是我兒子

▲ 外母主動匯款，令女婿流下男兒淚。

年關難過關關過，台灣一名男子家中遭逢巨變，自己硬著頭皮解決後，戶口僅剩下40元新台幣（下同，約10港元），還要面臨房子不保，他指自己不敢開口向外父外母借錢，豈料外母得知後主動匯款47萬（約12萬港元），令他在櫃員機前留下眼淚，外母更斥責他為何不主動提及，更指「當你們結婚的時候，你就不是我女婿，而是我兒子，母子事情不用隱瞞，如果你沒煩惱了，記得除夕來帶我跟爸爸一起去跟親家母團聚」。

該名陳姓男子在facebook群組【爆廢公社二館】發帖表示，最近家裡遭逢巨變，解決了問題後房子不保，而存款也只剩下40多港元。他坦言，自己因心理作祟，從來沒有跟外父外母說過家中出事，擔心外母要太太提出離婚並帶走孩子

前兩天我體會到什麼叫做走頭無路，人生絕望的感覺，甚至那種心情可以說是隨時隨地要死都可以。

不過，他也做好心理準備，太太會主動告知外父外母情況，豈料他果然收到外母的來電，但卻不敢接電話

昨天下午，我岳母打給我我不敢接，因為深怕電話接起來，要我帶孩子老婆回娘家，所以直到晚上我才鼓起勇氣回電。

他形容，外母接通電話的那刻，第一句話便被粗口問候，還未等他說完道歉的說話，外母便指她已經將外孫的壓歲錢匯入其戶口，然後收線。

岳母劈頭就罵，我說（阿母對不起，可是）岳母還沒聽我說完打斷我的話，（我不聽啦，我初三跟你爸爸才能去新竹找你們，跟親家母說一下拉，還有屁屁的紅包《我兒子小名》先匯過去了，去確定一下啦）

陳姓男子指，外母過去每年給兒子1.2萬壓歲錢，他去銀行打簿，結果流下男兒淚

等到我刷簿子以後，在提款機前面掉淚，岳母匯了47萬給我，這個47萬可以讓我全部事情處理好，還有多10萬可以生活。

他更提及，外母其後再致電太太，指「房子他跟岳父處理好了，甚至我岳母已經主動聯繫那些我們這個事情的當事人，已經約好要處理。」

他致電給外母道謝，雖然外母表示以後有錢時要歸還，但外母最後一句說話更是令他感動萬分，

當你們結婚的時候，你就不是我女婿，而是我兒子，母子事情不用隱瞞，如果你沒煩惱了，記得除夕來帶我跟爸爸一起去跟親家母團聚。

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責任編輯：王明芳

