大年初二｜鄉議局主席劉業強為香港求得第45籤中籤　寓意政府疏導民怨、施政要果斷精準

劉業強與沙田鄉事委員會首副主席李志麒，早上7時入車公廟進行拜車公儀式。籤文為「下手須教一酌先，世情局面苦徒然；積薪歷火非無事，識者能知火未燃」，解曰「 凡事不合、自身平安、家宅小吉、求財不大」。

劉業強指為香港求得的籤給政府一個好大警號，寓意民怨要疏導，不可以只用強硬政策，永遠解決不到問題，籤文的意思是如下棋般，香港面對很大問題，民間疾苦、生意難做，很多人失業。政府每下一步棋都很重要，特別在這階段，如果情況不果斷，下了不對的棋，火愈燒愈大。籤文叫政府施政要果斷、精準和及時，否則問題會很大。

被問到是否代表《香港國安法》實施後仍未能處理本港的問題，劉業強表示，政府施政很多時未必實行到，例如興建一個新發展區可以花20多年，他認為需要大家互相幫助才能做得到。

李志麒為沙田求得14籤中籤，籤文指「鉞能罰惡明天憲，善能禎祥惡災殃，公道但存方寸地，那有驟雨列風霜。」

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記者：陳麗娜