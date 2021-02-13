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打雀英雄｜新年過節陪仔女落場湊腳打麻雀　伯伯邊戴氧氣罩邊打：邊個夠膽贏？

健康 11:15 2021/02/13

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陝西西安一名伯伯竟然一邊打麻雀，一邊戴着氧氣罩，神色泰然自若。

新年過節親友團聚少不了麻雀耍樂，內地互聯網最近流傳一段影片，陝西西安一名伯伯竟然一邊打麻雀，一邊戴着氧氣罩，神色泰然自若。而伯伯的「麻雀腳」其實是他的子女，令網民不敢笑言：「誰敢贏啊」。

內地傳媒報道，陝西西安一名白髮蒼蒼的伯伯本身患有慢性阻塞性肺病，經常會出現呼吸困難的情形。上周二（9日）年廿八，伯伯與自己的3名子女在家中打麻雀，一邊放著部正在運行的氧氣機，一邊戴着氧氣罩打牌。

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據知，伯伯很喜歡打麻雀，於是趁新春將至，一家人圍着麻雀桌打牌。而伯伯淡定邊戴氧氣罩邊打牌的影片流傳網上後，一時成為網民熱話：「輸了不行，贏了太多也不行」、「這誰敢贏啊」、「3個人都不敢（食）糊了」、「千萬別讓老爺子輸，輸不起啊！」另也有網民認為，伯伯應該好好休息，質疑他是否真的適合打麻雀。

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責任編輯：羅嘉欣

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