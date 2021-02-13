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新冠肺炎｜香港迪士尼指２名確診員工並無關聯　已停用二人主要工作地點及消毒

社會 11:08 2021/02/13

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香港迪士尼樂園表示，２名確診員工並無關聯。(資料圖片)

香港迪士尼樂園度假區近日有兩名員工確診，樂園今（13日）表示兩人分別為銷售及營銷推廣部及餐飲部的演藝人員，二人並無關聯，工作期間亦一直配戴口罩，並即時停用他們的主要工作地點及消毒。

香港迪士尼樂園度假區回應指，本月9日接獲通知，一名銷售及營銷推廣部的演藝人員於當日確診，並指該名演藝人員於工作期間一直有戴上口罩，沒有與其他演藝人員有緊密接觸，最後上班日期為2月4日。另在前天（10日）接獲通知一名餐飲部演藝人員於當日確診，該名演藝人員於工作期間一直有戴上口罩及手套，並沒有與賓客有緊密接觸，最後上班日期為2月8日。二人並無關聯。

樂園表示，已即時與度假區内的相關部門作出跟進，現時已即時暫停使用該兩名演藝人員的主要工作地點，並進行清潔及消毒，另亦已完成清潔及消毒可能到訪過的地方。樂園會繼續謹慎防疫，按政府及衛生部門的最新指引執行健康及安全措施如量度體溫、佩戴口罩、社交距離及加強清潔消毒。

同場加映，腦幹中風死亡風險高，即看徵狀：

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責任編輯：陳麗娜

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