新年禮儀︱港媽要求拜年親戚入屋換衫　遭嘲無知感屈委︰家有1歲BB同老人家

▲ 一名港媽要求上門拜年的親戚入屋換衫，卻遭親戚嘲諷「無知」。

農曆新年遇上疫情，大家都減少群聚，避免成為「拜年群組」。一名港媽於網上討論區分享，家中有老有幼，新年邀請親戚上門食飯時，已要求他們入屋換衫，卻遭親戚嘲諷「無知」，令她大感屈委。不少網民亦認為港媽的做法失禮，與其擔心不如避免邀請親戚探訪。

有老有幼擔心染疫

該名港媽昨日（12日）於網上討論區「親子王國」發文，表示家中有1歲BB和老人家，自從疫情以來，他們回家入屋即換衫，即使親戚探訪時，都會預先通知他們換衫，也盡量避免太多探訪。她寫道︰

最近因新年順從老公意思，喺家中作客。老公叫至親食飯，亦預先提醒至親帶衫換，但就俾某一位至親話無知。

港媽有感在疫情下，這種做法只是保護家中大小，卻被人批評，不免感到委屈。

網民紛紛留言，有人支持港媽的做法，表示「我都會咁做，呢個係最好方法」、「我都同親戚朋友講咗，如堅持去我家就一定要換衫，唔帶唔緊要，會借俾佢換」、「我返娘家，會喺門口噴消毒劑同帶衫褲換」、「樓主我撐你，我唔係怕佢哋有病，係怕佢哋啲衫周圍揩，我又要周圍抹」。

網民︰叫人換衫好失禮

不過，更多網民抨擊港媽「失禮」，指出「你有你擔心，佢有佢覺得麻煩無禮」、「咁緊張就唔好請人返屋企啦」、「俾得人嚟唔驚得咁多，叫人帶衫換，好似唔係幾好」。

此外，有網民認為只是換衫也不能隔絕細菌，留言「其實應該沖埋涼洗埋頭先叫清潔」、「其實一齊食飯噴口水先至高危，換唔換衫反而係其次」，甚至有網民指出「與其叫佢換衫，不如叫佢拎個3日內核酸檢測陰性報告仲實際」。

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責任編輯︰王明芳