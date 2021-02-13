名人豪宅︱何超蓮家中放滿賀年桔樹如小花市　賭王千金：祝大家牛年大吉大利

▲ 賭王三房千金何超蓮家居如皇宮。

農曆新年，不少名人明星都在社交平台發放在家中拍的賀年照，當中賭王三房千金何超蓮於家中私人後花園內，在賀年桔樹旁拍照。從相中所見，後花園布滿桔樹，仿如私人花市一般，實在夠豪。

其實過往超蓮不時於社交平台分享生活照或在家中玩直播，由此把家裡全景拍入鏡頭，由此令家居曝光。

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▲ 何超蓮家中的後花園。（取自何超蓮IG）

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超蓮家設豪華泳池

比如之前何超蓮早已曾在IG貼出於家裡花園的照片，當時不是農曆新年沒有放桔樹，只見後花園種滿繁盛的樹木，十足迷你公園，當中一種植物又稱「金錢樹」的菲島福木，價錢不便宜。

據知賭王三房的複式豪宅面積有8000呎，除花園外還有豪華游泳池。

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家設專屬健身房

各間房子的面積也非常大，早年超蓬在微博開直播時讓家中全景播出，當中客廳媲美酒店的大堂，裝修亦十分富麗堂皇，令網民大開眼界，有網人民形容似皇宮。

另外，喜歡做運動的何超蓮於家裡設有專屬的健身房，男友竇驍來香港時住在女友家，也有在此健身房做運動keep fit。健身房裝潢美觀，除全身鏡子外並有落地大窗，可一邊健身一邊欣賞美景。

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同場加映：湯怡訪問