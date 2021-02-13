新冠肺炎｜消息：新增少於20宗確診個案　

▲ 今日（13日）是農曆年初二，消息指新增少於20宗確診個案。

今日（13日）是農曆年初二，消息指新增少於20宗確診個案，據了解有數宗不明源頭個案，衞生防護中心及醫管局下午會交代疫情最新情況。

昨日（12日）大年初一新增24宗確診個案，個案編號為10733宗至10756宗，涉及14女10男，介乎6歲至68歲；包括6宗輸入個案、18宗本地個案，當中感染源頭不明個案有9宗，同日錄得10宗初步陽性個案。

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今日新增9宗不明源頭個案，包括一名環境工程師，於何文田忠孝街地盤工作，有關地盤須停工14日，患者的緊密接觸者須檢疫。詳情請見：【下一頁】

再有多幢大廈納入強制檢測，包括東涌東環第5A座及薄扶林碧麗苑等。詳情請見：【下一頁】

劉家獻表示，再有多1名公立醫院病人離世，涉及第10,356宗確診的85歲男病人，1月28日發病到仁濟醫院急症室求診，其後確診，延至今晨不治。詳情請見【下一頁】

同場加映，腦幹中風死亡風險高，即看徵狀：

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責任編輯：陳麗娜