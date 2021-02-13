鬧市煙花｜年初一鬧市有人違規燃放煙花 荃灣居民斥接近民居：好危險

▲ 全港多處有人違規放煙花。

本港早已立法禁止燃放煙花爆竹，但在牛年大年初一夜晚，本港多個地方卻出現違規燃放煙花。本港有市民拍攝到，荃灣中心跟油麻地有人燃放煙花的短片，其中荃灣中心燃放煙花的地方貼近民居，有居民怒斥好危險。

本港有市民拍攝到荃灣中心、油麻地有人違規燃放煙花，並將短片上載到「香港突發事故報料區」。其中在荃灣中心，有人於荃灣中心一期通往三期的天橋上燃放煙花，煙花在半空中燃放萬紫千紅，整個過程大約5分鐘；而油麻地燃放煙花的地點則在油麻地警署附近，煙花規模也算大。

由於荃灣中心煙花燃放的地方相當貼近民居，有居民直斥「好危險」。有居民表示，不少人把衣服晾到窗外晾曬，擔心會被煙花點燃引發火警，而且擔心孩子及毛孩會被突如其來的聲響驚嚇，斥責是罔顧安全。

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根據香港法律第295章危險品條例第六條，非法藏有煙花爆竹的最高刑罰為罰款2.5萬元及監禁6個月。危險品（一般）規例第五十九條亦訂明，未領有許可証燃放或致使他人燃放煙花爆竹屬違法，任何人觸犯此項規定如循簡易程序定罪，可被罰款2,000元。

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責任編輯：王明芳