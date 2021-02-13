陳帆：將軍澳跨灣連接路雙拱鋼橋新春期間運抵本港　緊接橋身抵港後安裝

▲ （運輸及房屋局提供）

運輸及房屋局局長陳帆發表網誌表示，本港再有大型基建落成，全港首條同時設有行車道、行人路、單車徑及觀景台的海上高架橋，將軍澳跨灣連接路當中一段的雙拱鋼橋即將運送抵港安裝。

隨着將軍澳的持續發展，人流車流日益頻繁，陳帆指，當局一直關注區內的交通情況和籌劃完善交通配套，指土木工程拓展署於2018年7月著手興建這條長約1.8公里的跨灣連接路，直接連繫康城站一帶，至將軍澳 – 藍田隧道的將軍澳出入口，日後市民來往康城站一帶及九龍的交通將更為便捷。新路亦將直通調景嶺和將軍澳市中心，未來可分流環保大道及將軍澳市中心附近道路的車輛，將軍澳跨灣連接路計劃於2022年竣工。

全港最大跨度及最重的預製鋼拱橋

他續稱，按最新航程估算，預期在新春假期間，市民將會看見一艘超大型船隻，承載著一座龐大的建築物，駛進將軍澳灣。它的長度接近3架波音747珍寶客機（200米），重量和50架客機相若（10,000公噸），這就是將軍澳跨灣連接路的中央部分 – 雙拱鋼橋。

當局為提升施工效率，雙拱鋼橋採用預製方式建造。經過一年半的生產及裝嵌，雙拱鋼橋稍後將安裝在將軍澳灣的橋墩上，成爲全港最大跨度及最重的預製鋼拱橋。

公眾參與 「活力無限」的大橋設計

陳帆表示，雙拱鋼橋的外觀設計以「活力無限」為主題，構思來自2009年「我眼中的跨灣連接路」設計比賽及其後進行的公眾諮詢，以兩個向外傾斜的橋拱，與逐漸收窄的V型橋墩構成相連圓環，呈現出代表「無限」的數學符號，與將軍澳這個充滿生機的市鎮互相呼應，配合跨灣橋的多元功能，帶出活力無限的信息。

沿海環迴單車徑

將軍澳跨灣連接路除了是將軍澳的交通幹道，亦是全港首條同時設有行車道、行人路、單車徑及觀景台的海上高架橋。陳帆稱，工程團隊盡量發揮跨灣連接路的地理優勢，計劃將海上高架橋將與將軍澳海濱單車徑連接，組成沿海環迴單車徑，為單車愛好者提供一條既安全又風景優美的專用通道。

雙拱鋼橋抵港在即，標誌著將軍澳跨灣連接路工程向前邁進重要一步。陳帆表示，要令大橋安全穩妥地安裝於橋墩上，需要精準地掌握潮水漲退的時機，工序既富挑戰，亦別具特色。鋼橋的安裝工作將緊接橋身運抵後進行，他呼籲有興趣見證雙拱鋼橋運送抵港和安裝這歷史時刻的市民，密切留意。

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責任編輯：陳麗娜