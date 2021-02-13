面癱症｜32歲波多野結衣面癱歪嘴合不上眼　物理治療師解構顏面神經麻痺5大症狀

▲ 32歲波多野結衣自爆患上面癱。

今年32歲的日本AV女優波多野結衣，前幾日在Twitter自爆患上顏面神經麻痺，並上載患病的短片，只見她嘴角歪斜、面部肌肉不協調，閉眼時左眼更合不上，情況令人擔心。註冊物理治療師陳啟泰曾表示，「面癱」病發成因未明，輕微者面部會在3周內回復正常功能，有些人要1個月後才逐漸康復。

▲ 波多野結衣自爆患上顏面神經麻痺。（圖片來源：波多野結衣 Twitter）

波多野結衣2月9日在Twitter透露近況，指自己患上顏面神經麻痺，需要在家專心養病。波多野指，自己的舌頭有麻痺感，面部也感到不適，正在接受類固醇治療，導致免疫力降低，暫時無法外出。

自從透露患病後，波多野不時在網上更新狀況。她指自己已習慣忍受痛苦，會令自己變得更堅強，但只有自己一個時仍忍不住痛哭，獲不少網民鼓勵支持。

目前波多野已將2月份活動暫延至3月，患病後她出現舌頭麻痺、左眼無法閉上而令眼睛乾澀，甚至連左邊鼻孔也無法吸回鼻水，半邊面肌肉幾乎無法控制。

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註冊物理治療師陳啟泰曾受訪表示，顏面神經麻痺（Facial Nerve）俗稱面癱，是腦幹分支出來的第七對神經綫，它負責控制面部肌肉，當這條神經綫受攻擊或被破壞，造成顏面神經麻痺，無法向面部肌肉發訊號。

「面癱」發病成因不明確，患者的一側面部肌肉癱瘓，未能如常做出不同的表情，如皺眉、蹙額、眨眼、微笑等，兩邊面也不對稱。功能方面的影響包括：

眼睛乾澀

舌頭麻木，味覺下降

飲水時會漏水

咀嚼困難

耳朵下後方的乳突處疼痛

當神經綫受損後，經過長時間會自動復元，輕微者在3周內面部功能回復正常，亦有些人要1個月後才逐漸康復，而且不一定百分百痊癒。如患者經過醫生檢查後確診，有機會被處方消炎藥、抗病毒藥，幫助神經綫消腫。

3個處理面癱的方法

陳啟泰又指出，部分患者需要接受物理治療，促進顏面神經麻痺的康復。其中一個方法是透過神經肌肉電療刺激，將電極貼在患者的面上，幫助神經綫訊號盡快恢復正常，使肌肉盡快強壯起來。同時會教導病人進行以下練習，好使復元情況更理想。

面部運動：

面部不懂得眨眼、微笑或郁動，屬於暫時性問題，多進行一些面部特殊表情的動作（亦需要限制每一天的訓練次數），能夠讓肌肉重新學習，以發揮應有的功能，此等訓練適合病人自行練習。

自我按摩：

在肌肉還未完全恢復運作前，面部仍然有可能繃緊，甚至乎腮部下墜，影響復元。經常按摩面部，促進肌肉的控制及收縮，令肌肉保持彈性和柔韌度，保持輪廓平衡，避免兩邊面一高一低。

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責任編輯：羅嘉欣