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陀槍師姐2021｜為子女方學業月租7萬元住南灣　陳豪夫婦新居享開揚海景

娛樂 13:10 2021/02/13

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暖男陳豪。

陳豪出名是愛妻號兼廿四孝爸爸，他們一家本來住在大埔比華利山2500呎大屋，而陳豪夫婦為子女方便入讀港島區國際學校，於是搬到租7萬元的南灣嘉麟閣，最近再搬到同一大廈但面積再大一點的單位。

早前搬新屋，太太陳茵媺（Aimee）落手落腳親自做一些小裝修工作，實在是一位多功能老婆。

在前日年三十晚，休息不用拍劇的陳豪親自下廚為太太分擔工作。靚媽陳茵媺拍下丈夫煮飯時的情況，見陳豪十分熟手，功架十足，相信他平時也有入廚。

【豪宅曝光】獲陳豪夫婦教路搬進港島鋪路入名校　岑麗香住干德道2千萬元大宅

陳豪下廚甚有功架。

之後，Aimee上載晚餐的照片，只見圓形餐桌上放滿蒸魚、豉油雞、生炒骨等，非常豐富。

Aimee也上載子女手持賀年小玩具的照片，十分溫馨。

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家居以米白色為主調

其實從相中所見，陳豪夫婦家居以米白色為主調，飯廳放置圓形雲石大飯桌，飯桌旁的白色櫃放了年花和全盒，客廳亦擺放了桃花，很有新年氣氛。

客廳有落地大玻璃，盡瀏開揚山景及海景，環境一流。

同場加映：徐榮訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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