星二代︱11歲愛女跟足傳統斟茶𢭃利是　林文龍郭可盈教出知書識禮乖女

▲ 林文龍和郭可盈的11歲女兒林天若，於大年初一向爸媽斟茶𢭃利是。

農曆新年傳統上，子女要在大年初一向父母斟茶𢭃利是，不過不少家庭已將傳統禮儀簡化。星爸媽林文龍和郭可盈育有11歲女兒林天若（Tania，津津），Tania依然跟足傳統，大年初一向爸媽斟茶𢭃利是。網民大讚林氏夫妻，教出知書識禮、品學兼優的女兒。

郭可盈昨日（12日）大年初一於Instagram，寫上祝賀說話「年初一祝福大家心想事成！鴻運當頭！好運連年！」並分享一家三口和貴婦狗的新年全家幅，可見林文龍左擁右抱太太與女兒，郭可盈育與Tania母女紅噹噹過年，充滿新年氣氛。

▲ 一家三口新年全家幅。（郭可盈IG圖片）

母女紅噹噹過年

Tania又按傳統習俗向父母斟茶𢭃利是，氹得林文龍和郭可盈很開心，一副有女萬事足的樣子。另一張照片，郭可盈拿著Hermès手袋，與手挽Gucci小手袋的Tania齊齊戴上口罩出門，更在桃花前留影應節。

上月14日踏入11歲的Tania遺傳父母的優良基因，愈大愈長得標緻。林文龍今年初由亞視副總裁，轉做亞視旗下子公司亞洲心動娛樂有限公司（簡稱AMM）副總裁，以搞網上節目為主，他放心將愛女的學業交由太太郭可盈負責。

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當年郭可盈安排Tania同時就讀兩間幼稚園，包括基督堂幼稚園（CCKG）和國際英文幼稚園（St. Catherine's），分上下午班返學。外界一度批評郭可盈是虎媽，但多年過去，可見Tania成績出眾，亦讀得開心。

就讀一條龍私校蔡繼有

直至女兒小學，郭可盈安排她入讀一條龍的私立名校保良局蔡繼有學校（下稱蔡繼有），該校提供1至12年級（小一至中六）的雙語教育，行IB課程，盛產不少狀元。在媽媽用心栽培下，Tania品學兼優，去年郭可盈曾分享小五的Tania獲校內的學術獎學金。

在疫情下Tania大部分時間都上網課，郭可盈亦曾跟女兒回蔡繼有取書簿，她當時透露Tania很想念校園生活，並趁機在校園走一趟，也急不及待看看自己的班房 。即使Tania現時仍主要在家中網上學習，但她還是一樣好學用功。

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責任編輯︰王明芳