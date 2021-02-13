星二代︱陳小春細仔樣貌較似媽媽應采兒　全家總動員拜年：步步高陞

53歲陳小春和37歲應采兒（丁丁）去年5月底誕下細仔HoHo，不過一直以來，陳小春夫婦雖然有騷一家四口照片，不過一直都遮住細仔HoHo的樣貌。

直到今日大年初二（2月13日），陳小春在社交平台騷一家四口賀年照片，並讓細佬可愛靚樣曝光。

陳小春上載照片並寫：「恭喜發財 身體健康 龍馬精神 步步高陞」向網友拜年，十分有心。 ​​​​

【星二代】7歲Jasper愈大愈似陳小春 大個仔跳Hip Hop不再孩子臉

▲ 陳小春上載一家四口照片向網友拜年。

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細仔較似媽媽

從相中所見，HoHo樣貌不太似爸爸陳小春，較為似媽媽應采兒，臉容較為精緻。至於今年已經7歲的陳胤捷（Jasper），已經長大了很多，他舉手投足和樣子都似足爸爸，簡直是迷你版陳小春。

應采兒曾在內地親子節目《新生日記2》講過生第二胎原因表示，隨Jasper感受到能陪伴孩子成長的時光十分短暫而珍貴，於是決定生二胎。

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小春夫婦做虎爸虎媽

應采兒說：「我生這個小孩，不是為了陪小小春，反而是有點比較像是陪我們。」應采兒感性道如家中再多一名孩子，讓她們可擁有更多親子時光。

陳小春與應采兒出名是虎爸虎媽，從不會縱壞兒子，不知今次他們對HoHo是否也是會一貫地嚴厲，以及日後會否讓HoHo一同上真人騷。

同場加映：林子善訪問