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新冠肺炎｜新增12宗確診個案 10宗本地個案包括2宗源頭不明

社會 16:38 2021/02/13

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大年初二新增12宗確診個案。

新冠肺炎疫情似有回落之勢，今日（13日）大年初二新增12宗確診個案，個案編號為10757宗至10768宗，涉及9女3男，介乎29歲至67歲；包括2宗輸入個案、10宗本地個案包括2宗不明源頭，另有數宗初步確診個案。

衞生署署長陳漢儀、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午會交代疫情最新情況。

今日確診數字是自去年11月中以來單日新低，衞生署署長陳漢儀指出，預料因為農曆新年，故此市民減少求醫及接受檢測，令確診個案減少，她提醒市民一旦失去味覺、嗅覺、有喉嚨痛、咳嗽等徵狀，應立即求醫。

張竹君指出今日有兩宗不明源頭個案，患者分別居於黃大仙嘉喜大廈，以及油尖旺區上海街286號。另外有8宗與之前個案有關，都有新的大廈需要發出強制檢測，包括荃灣川龍街46-62號龍華樓，以及尖沙咀樂道36-50號華源大廈。

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同場加映，腦幹中風死亡風險高，即看徵狀：

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責任編輯：陳麗娜

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