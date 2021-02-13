校長專欄｜功利社會下出現「爭先恐後」式家教 校長：「修身」培養品德比成績重要

▲ 「家」的概念，是中華文化中重要的一環。

農曆新年幾乎是一年一度「大家族」聚會的難得機會，惜今年疫情「限聚」，錯失年度認識家族的機會，即使曾在學校學習家族關係圖，也不及拜年的一次見面認識得深刻，好些家庭再分不清三姑六婆姨媽舅父，日漸只稱呼uncle或auntie便算了，長此我們中華文化、家庭倫理會否日漸褪色呢？

家庭是中國人社會的核心，在傳統智慧中，修身齊家治國平天下，說得的確有道理。不過，現代人似乎都太忙碌，「修身」培養品德這一關都未必有空閒去處理，在功利社會中，要教導下一代「先顧別人後顧己」實在好不容易，甚至有部分小朋友的家教是「爭先恐後」，令人憂慮。

我們或許以小見大，先從小家庭入手，談談如何維繫小家庭中父母與子女的關係。家庭長員間的親密關係，的確不會在日常生活中自然發生，是需要用心經營的。我兩個兒子已長大了，各自有自己的興趣、學習和同輩活動。

為了維持與他們的關係，我會特意久不久走到他們的房間，跟他們聊聊天，了解和走進他們的世界，也跟他們說一下我的日常生活和感受。年輕人起初不一定接受，總會說父母「阻住佢哋做嘢」。這時候，做父母的千萬不要破口大罵，可試着溫柔地坐在他們旁邊做自己的事情，待他們停下手上的事才聊幾句話。

此外，父母還可多主動與子女「約會」，相約一起逛街、吃飯和聊天，玩玩桌遊，甚至一起觀看和討論電影。彼此的關係是透過對子女的要求，加上體諒和關愛，從小一點一滴地建立，而非透過威嚇、怪責、責罵去經營。

維繫良好的家庭關係，給予子女強大的支持，也是「海豚式教育」中重要的一環。「海豚式育兒哲學」一書作者是一名美國心理學家，特別提及良好的家庭成員關係，是一個人在社會中立身處世的重要基礎，比學業成績更加重要。可惜疫情下，我們都沒有選擇，還是趕快下載視像及收紅包的程式，過一個「電子農曆年」吧！至於「親戚關係稱呼表」，還是要好好溫習一下的，畢竟「家」的概念，是中華文化中重要的一環。

在這裡，跟大家拜個年！祝大家牛年「體壯如牛」、「幸福犇馳」！期望疫情快過，大家又可回到校園享受學習生活！

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