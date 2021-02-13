無品住客｜男子入住酒店5天垃圾堆滿房　職員崩潰：入行15年以來第一次見

▲ 21歲男子入住酒店5天後，將垃圾堆滿整間客房。

入住酒店應保持環境衞生，內地21歲青年日前入住山東青島一間酒店，僅僅5天時間就將房間弄得烏煙瘴氣，整間房內充實膠袋、膠樽、餐盒、紙巾等垃圾，甚至把一個連湯的外賣碗直接扔在床上。清潔人員足足花半天時間打掃，酒店負責人更表示，入行15年來首次遇到這種惡劣的住客，感到非常震驚。

綜合內地媒體報道，最近網上流傳一段影片，一間酒店房內遍布垃圾，由地上、書枱、床頭櫃及床上無一倖免，當中包括飲品膠樽、膠袋、口罩、紙巾、煙盒，甚至有一個外賣碗連湯被直接丟在床上，旁邊是一堆食物殘渣，十分污糟。

發布影片的人是山東青島城陽區流亭機場附近一間酒店的邵姓負責人。該酒店接受內地媒體訪問時，透露肇事住客是一名21歲崔姓青年，他在今年1月12日入住，住了5天後離開，並遺下一屋垃圾。

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職員形容，起初見到崔姓男子時，覺得他看來很隨和，穿著打扮也看不出有何異樣。但在他入住期間，拒絕清潔人員入房打掃，因此酒店未知房內情形，也沒有為他清潔客房。直到1月17日退房後，清潔人員開門才目睹混亂情形，邵姓負責人更忍不住表示：

前台把視頻傳給我，我非常震驚，幹了15年酒店，第一次遇到這樣的客人。

酒店清潔人員事後花半天時間打掃，床單及被袋全被丟掉。酒店事後多次致電聯絡崔姓房客不果。有網民就質疑酒店為何沒有收取押金，而酒店解釋，許多住客現時透過網上平台訂房，會享有免押金及查房服務，未有想過會遇到這種住客。

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責任編輯：羅嘉欣