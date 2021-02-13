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新冠肺炎｜再多22名病人康復出院　372人仍留醫中21人情況危殆

社會 16:44 2021/02/13

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再多22名病人康復出院，372人仍留醫中21人情況危殆。（資料圖片）

新冠肺炎疫情未回穩，今日（13日）大年初二新增12宗確診個案，個案編號為10757宗至10768宗，涉及9女3男，介乎29歲至67歲；包括2宗輸入個案、10宗本地個案，當中感染源頭不明個案有2宗。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，再有多1名公立醫院病人離世，涉及第8,900宗確診的60歲男病人，去年12月31日因確診感染新冠肺炎，入住明愛醫院接受治療，於今年1月2日被轉送至瑪嘉烈醫院深切治療部治療，延至昨日下午離世。詳情請見【下一頁】

截至今日早上9時，過去24小時錄得28宗呈報個案，有22名病人出院，至今共有10,160人康復；現時仍有372名病人在23間公立醫院及亞洲國際博覽館社區治療設施留醫，當中21人危殆、 17人嚴重、334人情況穩定。

醫管局指，現時該局正在使用1,237張負壓病床，佔用率45%；而負壓病房則有679間正在使用，使用率為57%。

同場加映，腦幹中風死亡風險高，即看徵狀：

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記者：陳麗娜

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