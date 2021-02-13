強制檢測｜再有4幢大廈須強制檢測 另有數宗初步確診個案

▲ 再有4幢大廈需要強制檢測。（黃建輝攝）

新冠肺炎疫情未回穩，今日（13日）大年初二新增12宗確診個案，個案編號為10757宗至10768宗，涉及9女3男，介乎29歲至67歲；包括2宗輸入個案、10宗本地個案，另有數宗初步陽性個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增2宗不明個案，當中有部分大廈須納入強制檢測名單。

張竹君指出今日有兩宗不明源頭個案，患者分別居於黃大仙嘉喜大廈，以及油尖旺區上海街286號。另外有8宗與之前個案有關，都有新的大廈需要發出強制檢測，包括荃灣川龍街46-62號龍華樓，以及尖沙咀樂道36-50號華源大廈。

2宗不明源頭個案方面，其中一宗患者在香港小童群益會賽馬會慈雲山青少年綜合服務中心擔任福利工作，於2月7號因喉嚨痛求醫，2月9日最後上班日，部分曾與患者接觸的同事和義工需要接受檢疫，服務中心現已暫停營運14日，接受全面消毒；另外一位患者任職保安員，2月6日頭痛，2月6至8日到鵝頸橋街市擔任保安工作，工作時經常獨自一人巡查，其餘時間在更亭逗留，2月10日在西九龍高鐵站工作。

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責任編輯：陳麗娜