育兒上癮｜豪聘代母生下10個子女 23歲闊太豪言：30歲前擁有105個孩子

▲ Christina揚言會繼續找代母生105個子女。

養育孩子不是易事，俄羅斯一名年僅23歲的人妻，17歲生下女兒後迷上育兒，她花了8萬歐元（下同，約72萬港元）聘請代母，替她再生下10名子女撫養。現時已育有11名子女的人妻尚未滿足，揚言會繼續尋找代母繼續生，目標是希望擁有105個子女。

綜合英國《太陽報》報道，現年23歲的人妻Christina Ozturk，她出生於莫斯科，17歲時懷孕生下女兒成為單身母親，其後在海邊小鎮度假時遇到了現在的富商丈夫Galip，Galip現年56歲，是來自土耳其的房地產和交通大亨，非常有錢。

Christina不時在自己的個人IG上分享育兒的日常，11個子女中，除了6歲的長女外，其餘10個子女全部是聘請代母生下，精子及卵子當然也源自於夫婦二人，花費的費用約8萬歐元，當中最年幼的嬰孩上個月才出生並交回給她們養育。

雖然育有11名子女，但Christina卻樂在其中，而且並不滿足。Christina表示，她和丈夫已經討論過會繼續尋找代母代孕，目標是希望在自己30歲前能擁有105個孩子，並已經預留了80萬歐元作為代孕的費用。

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報道指出，Christina與家人住在佐治亞州的沿海城市巴統（Batumi），當地合法使用代孕母親，每人的費用約為8,000歐元。 Christina表示，自己都是透過信賴的診所協助找尋，她平時不會過度介入代母的私人生活，但是自己非常在意代母的飲食習慣，甚至還會幫他們設計食譜，希望能從飲食方面協助他們生下健康的小孩。

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責任編輯：王明芳