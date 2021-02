大劉舊愛︱劉秀盈與母親展舞姿　呂麗君寄情運動身心健康

▲ 呂麗君保養得不錯。

現年約44歲的呂麗君(現名呂姵霖)在2014年與被稱為「大劉」的富豪劉鑾雄分手,二人育有一女一子,分別為長女劉秀盈及細仔劉子鋒。

當中劉秀盈非常有藝術細胞,懂得音樂外也擅長芭蕾舞,她亦不時在社交平台展才華表演音樂或騷舞技等。

▲ 呂麗君與女兒在新年於海邊展舞姿。(取自IG)

呂麗君注重生活健康

在昨天(2月12日)大年初一,劉秀盈在社交平台上載與媽媽曾跳芭蕾舞的相片,她並寫:「Dancing with my mum at the Maclehose trail on Chinese New Year :) Happy Chinese New Year 」

呂麗君在去年12月才隨女兒一同學跳芭蕾舞,雖然她習舞只短短2個月而已,身子卻已頗柔軟。因為其實呂麗君一直有練瑜伽,所以身段一向十分柔軟,呂麗君亦常IG上載自己練瑜伽的照片。

從她IG分享的生活照已可見,呂麗君十分注重健康,跳芭蕾舞、練瑜伽外,她喜歡行山及跑步,更加曾經參加過馬拉松。

擁總值艽逾20億元資產

呂麗君與大劉早於2002年已交往,2014年分手。當年二人分手時,曾簽定書面協讓以防日後引起「爭產」紛擾。

有指當中協讓提到二人交往期間,大劉除照顧其起居飲食,更給她大量現金、首飾等禮物,總值超過20億元。

當中資產更包括市值4.8億的山頂白加道31號A獨立屋連花園及私人泳池、價值9千萬的中半山雅賓利大廈單位連車位,以及畢架山峰、禮頓山及擎天半島等物業。

另外還有至少三架遊艇、名貴寶石,以及與大劉共同持有、市值約4.2億的英國6層高大宅等。

愛女如掌上明珠

雖然不愁物質生活,不過親情遺憾非金錢可以完全用金錢彌補。去年10月劉秀盈在18歲正日生日前,曾在社交網站貼出童年時與父親大劉的合照,回憶年幼時與父親的相處時光。

身為母親的呂麗君曾在IG分享這18年的感受,寫道:

18年前的今天,我成為了媽媽,我記得Zoe來到我生命的第一天。一看到她我就感受到了壓倒性的愛和責任感,至今仍然很有感覺。 她的到來讓我和我的家人有一種難以形容的快樂,母女之間的關係是特殊甚至是神聖的。 身為Zoe的媽媽,我學到了很多。父母必須有耐心、克服恐懼,才能為孩子堅強。因為我的孩子,我會做任何事情來保護他們。 女兒給了我很大的力量,她的成長過程亦令我反省許多。她鼓勵我做一個更好的自己,今天我不僅要對我才華橫溢的女兒說生日快樂,還要感謝她令我成為母親,和為我所做的一切努力。