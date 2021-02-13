倫常慘劇︱16歲少女戀上繼父沖昏頭腦　涉嫌協助「情人」殺親母及9歲妹

▲ 巴西一名16歲少女戀上繼父，並涉嫌協助他殺害親母及9歲妹妹。

近日巴西發生一宗轟動社會的謀殺案，一名16歲少女戀上繼父，並涉嫌協助他於去年殺害親母及年僅9歲的妹妹。繼父被當地警方拘捕，警方懷疑少女有份參與其中，少女承應與母親關係不佳及戀上繼父，惟否認殺人。

先後殺妻及9歲繼女

據英國《每日郵報》報道，巴西34歲的繼父Fabricio Arena於2015年與同齡的Cristiane Arena結婚後，與妻子及兩名繼女一起生活。Fabricio於周一（8日）在一個建築工地上班時被警方拘捕，他承認去年11月與妻子發生爭執後，用刀殺害她，更辯稱只是為了自衞。

▲ 原本一家四口。（facebook圖片）

他供稱在事發一個月後，其9歲繼女Karoline Guimarães表示很想念媽媽，不斷詢問他有關媽媽的情況，令他不勝其煩，於是在去年12月再下毒手，把年幼繼女掐死。

當局正在調查他另一名16歲繼女，據稱她愛上了繼父，並幫助他謀殺自己的媽媽和妹妹。她於周二（9日）帶領警員，在位於聖保羅州蓬佩亞（Pompeia）家中泳池旁的水泥地掘出母女的屍體。不過，16歲少女告訴警方，雖然她憎恨媽媽，但否認殺害二人。

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自繼女15歲發生關係

據蓬佩亞警長Claudio Anunciato表示，少女不喜歡自己媽媽，更愛上繼父，然後他們同意殺害妻子兼媽媽Cristiane。其後殺死9歲女童是為了掩飾罪行，不想有人提及有關Cristiane的謀殺案。

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而Fabricio亦向警方透露，他自繼女於2019年滿15歲起，便與她發生關係，警方正循性侵案方向調查。

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責任編輯︰王明芳