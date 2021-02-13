初步確診｜香港港台髮型師初步陽性 負責《城市論壇》等7個節目

▲ 香港港台髮型師初步確診，負責《城市論壇》等7個節目。

新冠肺炎疫情似有回落之勢，今日（13日）大年初二新增12宗確診個案，個案編號為10757宗至10768宗，涉及9女3男，介乎29歲至67歲；包括2宗輸入個案、10宗本地個案包括2宗不明源頭，另有數宗初步確診個案。香港電台形象設計組一名髮型師初步確診新冠肺炎，患者在傳染期間曾工作。

該名員工過去兩星期有上班，負責《早辰。早晨》、《城市論壇》及《議事論事》等7個節目，主要工作地點為電視大廈地下化妝間，期間沒有參與外景工作，也沒有到過職員餐廳。港台稍後會進行深層清潔，港台運作暫時不受影響。

▲ 港台表示該名髮型師正送院接受治療。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會指出，該名髮型師屬初步確診個案，患者在2月11日出現喉嚨痛，在傳染期間曾工作，他負責吹頭、造髮型的人士都須屬高危人士須檢疫，正在統計人數。

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記者：伍瑋瑋