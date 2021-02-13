新冠肺炎｜婦人無病徵染疫後一個月3隻手指發黑　揭病毒攻擊血管慘須截肢

▲ 婦人染疫後一個月發現3隻手指發黑，慘須截肢。

新冠肺炎疫情持續多時，病毒對人體影響及後遺症一直為人關心。意大利一名86歲婦人確診一個月後，右手3隻手指就出現指頭明顯發黑的情形，最終慘須截肢。

《每日郵報》引述《歐洲血管和血管內外科雜誌》（European Journal of Vascular and Endovascular Surgery）指出，意大利一名86歲婦人去年3月到醫院求診，醫生發現她的心臟血液供應不足，為她處方血液稀釋藥物。

而適逢當時疫症橫行，醫院需為就診者執行新冠病毒檢測，確認該名婦人已患上新冠肺炎但就發現她並未有發燒、咳嗽，以及喪失味覺和嗅覺等染疫症狀。

過了一個月後，婦人發現自己的右手食指、無名指及小指明顯發黑，求診後被醫生發現她是「乾性壞疽」（dry gangrene），最終要將3隻手指截去。

▲ 婦人染疫後，發現自己的右手食指、無名指及小指明顯發黑。

文章指出，這並非首宗因染疫而須截肢的個案。一名來自美國加州的54歲男子去年2月在意大利北部滑雪旅行後染疫，由於大面積的組織及肌肉損傷，最終需截去兩根手指。同時，來自威爾士（Wales）的一名兩孩爸爸，去年染疫後在病上用了61天呼吸機後，亦截去了左手拇指及食指。

儘管專家現仍不確定為何病毒會引發血栓，但主流理論研判屬「細胞激素風暴」（cytokine storm）免疫過度反應所帶來的結果，而這種免疫反應會導致人體攻擊健康組織。

英國倫敦國王學院教授Roopen Arya去年5月統計，指出多達30%染疫的住院患者出現血栓問題，並向BBC表示：「我認為血栓形成已成為主要的問題。」

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責任編輯：羅嘉欣