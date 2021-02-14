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日本地震｜福島縣對開海域7.1級地震 居東京港人：成幢大廈都有震

社會 00:11 2021/02/14

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居東京港人方小姐稱，整晚都在留意地震的消息。（方小姐提供圖片）

日本氣象廳（13日）公布，福島縣對開海域當地時間晚上11時08分，即香港時間晚上10時08分，發生黎克特制7.1級地震。震央距離福島縣三重74公里，震源深度60公里，連東京亦感受到震感。

日本氣象廳指地震發生後，又出現多次餘震，其中一次更達4.7級。地震發生後，並沒有發出海嘯警告。東京電力公司表示正檢查福島第一及第二核電站有否出現異常。

當局相信日本沿海地區可能會出現海平面的波動，但未有造成危害的危險。

首都東京震感強烈，有居民指門窗劇烈搖晃。居於東京的香港人方小姐向TOPick表示，晚上準備入睡之時突然發生地震，她形容感覺成幢大廈搖，第一次感覺如此強烈，又指書架上的書有部分倒了下來：

情況持續了兩分鐘左右，自己來了東京幾年，第一次感受到如此震，真是好驚!

據香港天文台的初步分析，本港時間2021年2月13日(星期六)下午10時08分日本本州東面近岸發生一次7.2級地震，震中位於北緯37.7度，東經141.9度附近，即仙台之東南約110公里。

事實上下月便是311大地震10周年，在2011年3月11日的日本東北9級大地震，引發海嘯，導致福島第一核電站出現核洩漏，逾1.5萬人在地震及海嘯中罹難，令很多日本網民指喚起311的記憶，不過曾感受過311大地震的東京居民稱，當年的震感強烈很多。

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記者：伍瑋瑋

 

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