確診大廈｜大埔太和邨增２宗病例 不明源頭居黃大仙嘉喜大廈
社會 23:10 2021/02/13
衞生署衞生防護中心公布，2月13日新增12宗確診個案，新增的個案其中兩宗為輸入個案。至今本港個案累計10,768宗，包括10,767宗確診個案和一宗疑似個案）。
再有4幢大廈需要強制檢測，包括黃大仙蒲崗村道157-161號/毓華里22號嘉喜大廈、荃灣川龍街50號龍華樓、尖沙咀彌敦道83-97號/樂道36-50號華源大廈及油麻地上海街286-288號 。12名確診患者大廈名單如下：
確診患者居住大廈以及其確診編號:
黃大仙區
鑽石山嘉喜大廈 #10758
油尖旺區 （３）
油麻地上海街286號 #10759
大角咀富多來新邨第一期富殿樓 #10764
尖沙咀華源大廈C座 #10768
九龍城區
土瓜灣富薈馬頭圍酒店 #10760
荃灣區
荃灣龍華樓 #10765
沙田區
沙田禾輋邨富和樓 #10757
大埔區 （３）
大埔三門仔新村 #10763
大埔太和邨愛和樓 #10766
大埔太和邨麗和樓 #10767
元朗區
元朗遠東發展元朗大廈 #10762
酒店
灣仔港島英迪格酒店 #10761
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記者：伍瑋瑋