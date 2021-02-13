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確診大廈｜大埔太和邨增２宗病例 不明源頭居黃大仙嘉喜大廈

社會 23:10 2021/02/13

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一名源頭不明確診者居於黃大仙嘉喜大廈。（黃建輝攝）

衞生署衞生防護中心公布，2月13日新增12宗確診個案，新增的個案其中兩宗為輸入個案。至今本港個案累計10,768宗，包括10,767宗確診個案和一宗疑似個案）。

再有4幢大廈需要強制檢測，包括黃大仙蒲崗村道157-161號/毓華里22號嘉喜大廈、荃灣川龍街50號龍華樓、尖沙咀彌敦道83-97號/樂道36-50號華源大廈及油麻地上海街286-288號 。12名確診患者大廈名單如下：

確診患者居住大廈以及其確診編號:

黃大仙區
鑽石山嘉喜大廈 #10758 

油尖旺區 （３）
油麻地上海街286號 #10759
大角咀富多來新邨第一期富殿樓 #10764 
尖沙咀華源大廈C座 #10768

九龍城區
土瓜灣富薈馬頭圍酒店 #10760 

荃灣區
荃灣龍華樓 #10765 

沙田區
沙田禾輋邨富和樓 #10757 

大埔區 （３）
大埔三門仔新村 #10763 
大埔太和邨愛和樓 #10766 
大埔太和邨麗和樓 #10767

元朗區
元朗遠東發展元朗大廈 #10762 

酒店
灣仔港島英迪格酒店 #10761 

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋

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太和邨 禾輋邨 龍華樓 嘉喜大廈

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