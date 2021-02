新手爸媽｜陳法拉公布成新手爸媽　陳法拉：十月懷胎真是不容易

陳法拉於情人節公布好消息,榮升媽媽的她公布已誕下B女。

已為人母的陳法拉貼出B女小手照片,一家三口幸福美滿。

陳法拉回應傳媒:「『小米妮』喺鼠年尾出世,順產,母女平安。似媽咪有很深的小梨窩。感謝大家的祝福,新手媽咪,所以也很忙,希望有機會盡快同大家見面。也祝大家牛年身體健康。」

陳法拉於社交平台公布喜訊,貼出大手拖小手的全家福。

她寫道:

The past 10 months have been a wondrous journey, filled with unknowns, amazement, love, and lots of joy. Our hearts are full as new parents, and we look forward to every day with this little lady. 十月懷胎真是不容易,但由看到她的那一刻開始,就覺得什麼都是值得的。我們滿心歡喜地開始做新手爸爸媽媽喇!#情人節 #鼠年尾巴的寶寶 #小米妮 #happyvalentinesday #mylittlevalentine @emstnv