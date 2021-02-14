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新手爸媽｜陳法拉公布成新手爸媽　陳法拉：十月懷胎真是不容易

娛樂 10:53 2021/02/14

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恭喜法拉！

陳法拉於情人節公布好消息，榮升媽媽的她公布已誕下B女。

已為人母的陳法拉貼出B女小手照片，一家三口幸福美滿。

【衝出國際】陳法拉首拍HBO劇下周播出 《The Undoing》跟妮歌潔曼鬥演技

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陳法拉回應傳媒：「『小米妮』喺鼠年尾出世，順產，母女平安。似媽咪有很深的小梨窩。感謝大家的祝福，新手媽咪，所以也很忙，希望有機會盡快同大家見面。也祝大家牛年身體健康。」

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陳法拉於社交平台公布喜訊，貼出大手拖小手的全家福。

她寫道：

 The past 10 months have been a wondrous journey, filled with unknowns, amazement, love, and lots of joy. Our hearts are full as new parents, and we look forward to every day with this little lady. 十月懷胎真是不容易，但由看到她的那一刻開始，就覺得什麼都是值得的。我們滿心歡喜地開始做新手爸爸媽媽喇！#情人節 #鼠年尾巴的寶寶 #小米妮 #happyvalentinesday #mylittlevalentine @emstnv

同場加映：梁禹勤專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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