嬰兒急救｜5個月大男嬰嘔奶後昏迷　消防線上指導保母做CPR救回一命

▲ 台灣一名5個月大男嬰吐奶後昏迷，消防在線上指導保母做CPR救回男嬰一命。

家長餵BB飲奶時要注意，台灣花蓮一名5個月大男嬰，日前飲奶之後突然嘔奶並昏迷，失去生命跡象。保母大驚報警，消防接報後在線上指導她先替男嬰做CPR，待救護員趕到後接手，最終成功救回男嬰一命。

綜合台媒報導，事件發生在本月9日，台灣花蓮一名5個月大男嬰，突然吐奶昏迷，保母見狀大驚報警。消防接報後，先安撫驚慌的保母，要她跟着指令及節拍器為男嬰按壓胸口，將奶壓出後再吹氣，以免男嬰腦部缺氧。隨後救護員趕到現場，接手做CPR，最終成功在報案10分鐘內救回男嬰一命。

消防指揮官指男嬰在意外後一度沒有呼吸，故立即在線上指導保母替男嬰做CPR，幸好保母能保持冷靜聽從指令，加上救護員及時趕到，最後成功令男嬰與父母團圓。

嬰兒心肺復甦法

TOPick曾訪問香港紅十字會急救講師葉鳳儀，她指人類腦部忍受缺氧時間僅為4分鐘，過後腦細胞便出現不可逆轉的損傷和死亡。家長要把握黃金急救4分鐘，就必學嬰兒心肺復甦法。

葉鳳儀指出，處理昏迷、失去知覺的傷患，會使用心肺復甦法，並依照D.R.A.B.C的流程處理：

D for Danger：即首先視察周圍環境是否安全。

R for Response：輕拍傷患肩部，嬰兒可拍其腳板，以及在傷患耳畔呼喚。若無反應，應立即致電999報警求助，說明情況，好讓救護員準備自動體外心臟去纖維性顫動器。

A for Airway：用「按額托顎法」協助傷患打開氣道，即傷患平卧時，按着額部，托高顎部。

B for Breathing：在10秒內，以「視、聽、觸」方法檢查傷患胸部是否有正常呼吸，然後正確使用人工呼吸面膜或袋裝面罩灌氣，先灌氣2次，每次灌氣約1秒。

C for Circulation：灌氣2次後立即進行胸部按壓。

兒童（1歲以上）：

按壓位置：兩乳頭中間的胸部中心

按壓姿勢：以單手或雙手掌根按壓

嬰兒（0-1歲）：

按壓位置：手指放在兩乳頭中間的假想綫下，然後合併兩隻手指，平貼放在胸骨上定位。

按壓姿勢：一隻手繼續按着嬰兒額頭，以保持其氣道暢通，另一隻手合併兩隻手指（一般是中指及無名指）進行按壓。

按壓深度：約1/3胸部深度

按壓節拍：數0-1、0-2、0-3……至2-8、2-9、3-0合共30次，然後再灌氣2次，交替進行。按壓速度：每分鐘最少100次，但不多於120次（即最少每18秒按壓30次，至最快每15秒按壓30次）。

人工呼吸和胸部按壓持續至傷患回復自發性呼吸，或救護員到場跟進。

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萬一不幸遇上嬰兒昏迷、失去知覺，在立即報警求救外，還可做甚麼幫助孩子？香港紅十字會受TOPick之邀，向大家簡介嬰兒心肺復甦法。

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責任編輯︰王明芳