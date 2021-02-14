新冠疫苗｜政府料疫苗接種計劃下月初開展　全港將設逾20間接種中心

▲ 政府料疫苗接種計劃下月初開展。

復星/BioNTech研發的「復必泰」新冠疫苗預料本月底到港，公務員事務局局長聶德權表示，當疫苗抵港後便隨即啟動預約程序，預料下月初可以開展疫苗接種工作，由於該款疫苗須冷藏及稀釋處理，所涉及工序較複雜，屆時會在全港18區設立至少1間社區疫苗接種中心，由於部分地區覆蓋範圍較大和人口較多，會設多間接種中心，預計屆時全港將會有逾20間接種中心。

▲ 政府政制及內地事務局局長聶德權表示，預料下月初可以開展疫苗接種工作

他續指，目前籌備工作包括演練接種中心運作過程，如「復必泰」新冠疫苗抵港後冷凍處埋、運送至儲存倉等工序，確保每個程序符合要求和順利，亦於接種中心測試有關流程，包括市民預約後到場接種、醫護與行政支援人員協作、緊急事故等，希望令接種計劃開展時安全、有序和穩妥。

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聶德權又相信，每人都會脫離今次疫症，疫苗接種計劃是其中一個很重要的措施，可保護自己及家人，亦可以幫助社會日後不會再有大規模爆發，令經濟生活恢復。

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記者：陳子謙