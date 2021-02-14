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新手爸媽｜曾與薛世恒秘婚離婚現成幸福人母　前華姐陳法拉進軍荷里活

娛樂 12:40 2021/02/14

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陳法拉如今已成幸福人母。

剛剛榮升人母的陳法拉於情人節公布喜訊，並獲得大家送上祝福。

15年華姐亞軍陳法拉甫一出道已成為大眾女神，熱愛學習的陳法拉數年前赴美進修演技，如今更進軍荷里活發展。

新手爸媽｜陳法拉公布成新手爸媽　陳法拉：十月懷胎真是不容易

（取自IG）

四川出生的陳法拉自14歲便移居美國，以全校前十名成績高中畢業，其後入讀艾文理大學主修市場行銷和國際商務，並因成績優異而獲得獎學金。

2005年，陳法拉參加國際華裔小姐競選，奪得亞軍後加入TVB成為旗下藝人。

【揚威國際】陳法拉演短片《雁南飛》揚威海外　獲導演大讚零架子

（東星圖片）

入行初期的陳法拉曾被批評演技生硬，直到2015年，她遠赴美國入讀知名學府紐約茱莉亞學院（Juilliard School）修讀為期4年戲劇碩士課程。

她曾說：「學習，是一個無止境的過程，我也不知道未來怎樣，我只知道，只要享受自己選擇的生活，任何一個地方都是我的舞台。」

2018年，陳法拉終於碩士畢業，並為該科系的首位華人畢業生。畢業後，她離開TVB並進軍荷里活繼續發展演藝事業。

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感情路上，陳法拉並非一帆風順。她曾於2008年與Neway大少薛世恒秘婚，可惜二人在2013年離婚。2019年，陳法拉與相戀3年多的法籍男友Emmanuel Straschnov在巴黎浪漫完婚，正式成為夫婦。今年情人節，陳法拉公布誕下B女「小米妮」的好消息，榮升當人母。

同場加映：邱芷薇x陳志忠專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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