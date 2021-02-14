日本地震｜福島縣對開海域7.3級地震　氣象廳：不排除為「311大地震」餘震

▲ 日本福島縣對開海域發生7.3級地震，氣象廳表示，不排除為「311大地震」餘震。

日本福島縣對開海域13日晚發生黎克特制7.1級地震，氣象廳其後上調強度至7.3級，但未有發出海嘯警報。東京地區亦有震感，有部分建築物搖晃。地震一度造成約95萬戶停電，至今有超過100人受傷。日本氣象廳表示，這次地震可能是十年前311大地震的餘震。

根據日本氣象廳公布，地震發生在當地時間晚上11時08分，震央距離福島縣三重74公里，氣象廳最初指地震強度為7.1級，其後修正為7.3級，震源深度由60公里修正為55公里。首相菅義偉表示，地震沒有引發海嘯，核設施亦無出現異常。

地震發生後，出現多次餘震，其中一次達4.7級。在福島縣，建築物劇烈搖晃，部分甚至倒塌，不少民居內的家具傾倒，一片混亂，亦有商店的貨物散落一地。而在首都東京，亦有明顯震感。

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地震至今造成超過100人受傷，大部分都因跌倒或被物件擊中受傷。據消防部門通報，其中須賀川市有一名38歲男性從階梯上跌落，右腳骨折，白河市亦有一名80歲老婦遭傾倒的衣櫃撞傷。

此外，地震亦約95萬戶停電，至14日凌晨2時許已修復大部分，僅剩數萬戶尚待搶修。而鐵路交通亦受到影響，東北新幹線因地震造成停電，一度停駛，其後恢復服務，在相馬市，有高速公路發生山泥傾瀉。

事實上下月是311大地震10周年，氣象廳表示，不排除這次地震可能是311大地震的餘震，未來一周有機會再發生6級的強烈地震，呼籲民眾要保持警惕。

有居於東京的香港人向TOPick表示，晚上準備入睡之時突然發生地震，她形容感覺成幢大廈搖，第一次感覺如此強烈。詳情請前往：【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣