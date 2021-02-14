搖錢樹︱智力低唔識「2+2」腳上全是針孔　13歲「小馬雲」被解約回鄉乞錢

▲ 現年13歲的「小馬雲」風光不再，被網紅公司解約，返鄉下向人乞錢。

因貌似阿里巴巴創辦人馬雲而成名的男童范小勤，憑著「小馬雲」稱號而紅極一時，疫情期間更沒有上網課，寧願繼續拍片更新抖音。如今「小馬雲」人氣不再，已被網紅公司解約送返鄉下，有內地傳媒追訪其近況時，發現他只懂喊口號、伸手討錢，連簡單數學「2+2」也不懂，令人唏噓。

綜合內地傳媒報道，現年13歲的「小馬雲」范小勤已返回鄉下江西永豐一個多月，有記者於上周四（11日）走入鄉村探訪，范小勤一見人就大喊︰「給錢、給錢，你有錢嗎？有錢才拍！」眼前的范小勤身型變胖、頭髮凌亂、衣著邋遢，記者表明有錢，他才停下來談話。

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數手指也搞不清3和4

范小勤被問到︰「2+2等於幾？」他第一次說2，第二次說3，連數手指也搞不清3和4，13歲的智力連幼稚園生也不如。他說得最流利的，卻是在鏡頭前大喊網紅公司教他的口號，並向鏡頭打招呼和送上飛吻。

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記者之後走到「小馬雲」的學校查問，得悉他自去年疫情開始，就沒有再上網課，負責照顧他的保母以疫情為由，曾向校方請假。家人曾就此聯絡保母，對方稱是他身體不好才沒回校。

▲ 在疫情期間，小馬雲的抖音帳號仍每日更新。（抖音截圖）

不過，「小馬雲」的4個抖音帳號卻每日有更新，包括「小馬總美食」、「小馬雲保母」、「小馬雲生活記錄」和「小馬雲總裁」，粉絲從幾萬到幾十萬不等，相對現在的頂級網紅擁過百萬粉絲，甚至上千萬，可見「小馬雲」人氣不再，這棵「搖錢樹」沒落，故被網紅公司解約拋棄。

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疑被打針抑制生長以保持外表

「小馬雲」的健康更令人擔憂，他被發現腿上充滿密密麻麻的針孔，疑是被注射了抑制生長的激素，令他長不大以保持「小馬雲」的外表，13歲的他現時身高與幾年前差不多，但他解釋，是有次他腳部受傷後，保母帶他到醫院打針，爸爸范家發也表示，不存在打針抑制發育的事情。

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責任編輯︰王明芳