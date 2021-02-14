大坑火龍文化館推廣客家傳統習俗　設主題餐館盼今年中秋啟用

▲ 大坑火龍文化館副主席羅詠詩表示，活化書館街12號的目的是希望把文化藝術帶進社區、展示大坑舞火龍的傳統和歷史、推廣客家傳統習俗等。

今天是大年初三，發展局局長黃偉綸在網誌介紹，第四期「活化歷史建築夥伴計劃」銅鑼灣大坑書館街12號活化為大坑火龍文化館，工作正進行得如火如荼，並爭取今年中秋節順利落成啟用，屆時市民有機會欣賞和使用這座歷史建築之餘，亦認識大坑舞火龍及傳統客家文化和歷史。他說：「大坑舞火龍的起源是為了消災滅瘟，我亦希望新的一年疫情盡快過去，大家平安！」

大坑坊眾福利會在2015年6月獲邀把大坑書館街12號這座三級歷史建築活化成大坑火龍文化館。現時項目的活化工程正進行得如火如荼，並爭取今年中秋節順利落成啟用。大坑火龍文化館副主席羅詠詩表示，大坑舞火龍的習俗已有逾百年歷史，被列入第三批國家級非物質文化遺產名錄。每年中秋節，大坑火龍在大街小巷中舞動翻騰，巿民夾道觀賞，已成為不少市民和遊客慕名而來的節慶活動。

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把書館街12號活化為大坑火龍文化館，目的是希望把文化藝術帶進社區，展示大坑這項獨特的舞火龍傳統和歷史，亦透過舉辦不同的課程和活動，推廣客家傳統習俗：

活化後，建築物地下一層將變成展覽廳，介紹大坑火龍的歷史、起源、火龍紥作工藝和典故、舞火龍路線等，以及大坑作為傳統客家村落和該建築物本身的特色；

大坑火龍與客家風俗有關，一樓及二樓設有以大坑火龍為主題的中西餐館，當中會提供客家菜，推廣客家飲食文化；

二樓亦可提供教育和體驗工作坊，舉辦一系列文化課程，包括中國文學、國術及傳統中華文化講座，如介紹舞龍、舞獅、舞麒麟習俗，以展示書館街12號早期辦學的原意及大坑原客家村落武術的傳統。 ▼ 點擊圖片放大 +6 +5

書館街12號佔地面積約131平方米，總樓面面積約 338 平方米。原址是晚清時創立的「孔聖義學」，為貧窮人士提供免費教育。校舍在日佔時期遭受嚴重破壞，1949年原址重建。這幢樓高3 層的建築物採用簡約現代主義風格，強調功能性及實用性，在2010年12月獲古物諮詢委員會評為三級歷史建築。重建後此建築物一直作教育用途，建築物前的街道命名為「書館街」，更顯示學校在鄰里間的重要意義。

羅詠詩説，活化工程會保留原有的出入口、建築物外牆立面、奠基石碑、由地下連接至天台的唐樓樓梯、原有鐵窗框和窗花、部分木地板等。在建築物後面的第一巷會增設正門出入口，旁邊也會增建一部升降機，提供無障礙通道設施。另外，升降機的外牆會鋪設燈飾，於晚上合適的時間營造燈光效果，希望建築物能夠成為區內新文化地標。

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談及活化過程中的挑戰，羅詠詩表示，由於書館街12號的面積小，為盡量利用有限的空間來展示豐富的展覽內容，將會加入現代科技的元素，例如擴增實境（AR）及虛擬實境（VR），讓訪客透過不同方式接觸展品，認識大坑火龍及該區文化和歷史。

她說，一個活化項目的成功，可持續性十分重要，故希望積極推廣文化旅遊，把書館街12號和區內其他景點串連，如蓮花宮、虎豹別墅等，設計不同行程組合，以增加參觀和使用歷史建築的人流和活力，及提升整個地區的吸引力。

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責任編輯 李志強