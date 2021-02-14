新冠肺炎｜23歲媽媽染疫後驚見熒光綠色母乳　醫生指無害：抗體發揮作用

▲ 墨西哥一名23歲媽媽感染新冠肺炎，及後發現母乳變成熒光綠色。

墨西哥一名年輕媽媽早前感染新冠肺炎，她發現染疫後母乳變成熒光綠色，怕對嬰兒有害，詢問醫生意見，得知只是抗體發揮作用，餵母乳更能協助女兒對抗病毒。

染疫後驚覺母乳變色

綜合外媒報導，來自墨西哥的23歲媽媽Anna Cortez，早前與4個月大女兒一同確診新冠肺炎。她在染疫後繼續餵母乳，並發現母乳變成熒光綠色，

我把母乳袋放在雪櫃，拿出來時才注意到顏色有異，變得像是霓虹燈一樣的熒光綠色。

▲ 年輕媽媽染疫後，母乳變成綠色。（來源：Anna Cortez Facebook）

Anna為此求診，詢問兒科醫生意見。醫生指變色母乳無害，與抗體發揮作用有關。由於新冠肺炎病毒較一般病毒強大，故變色更加明顯。醫生亦指餵母乳能夠協助女兒對抗病毒，對女兒來說是好事。

隨後Anna在社交媒體上分享變色母乳照片，引發大眾關注。部分專家認為，變色母乳或源於母親飲食習慣改變，但Anna指自己一直維持健康飲食習慣，就算吃很多蔬菜，母乳也一直是白色，直至染疫後才變色。

專家：病毒不會藉此進入母乳

Anna亦表示，在接受治療之後，母乳的顏色開始變淡，數天後回復正常。她再次接受檢測，結果呈陰性。

照片傳開之後，不少媽媽表示有類似經歷，倫敦帝國學院學者、母乳基金會共同創辦人Dr. Natalie Shenker指，染疫女性會產生抗體對抗新冠病毒，在90%病例中，抗體會進入母乳。她強調病毒不會藉此進入母乳，家長大可放心。

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責任編輯︰王明芳