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血光之災｜疑無戴口罩捉棋不滿被勸喻　大埔兩7旬翁連環拳毆保安扑穿頭

休閒消費 14:09 2021/02/14

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大埔太和邨於大年初二發生保安員遇襲案。

年初二大埔太和邨發生襲擊案，昨日（13日）下午約3時許，兩名7旬阿伯在太和邨一休憩處下棋，疑有人沒戴口罩，一名男保安員上前勸喻對方戴口罩期間，疑有人情緒激動發生爭執，並毆打保安員後逃去。保安員即時頭破血流，須送院治理。

據悉，兩名年約70歲的老翁昨午於太和邨太和鄰里社區中心對出休憩處下棋對弈，另有一人在旁觀戰，期間疑有人無戴口罩，一名正巡邏的男保安員上前勸喻時，有人疑情緒激動向保安員施襲。

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有男街坊將影片上載至facebook群組「太和的後裔─太和邨法團監察組」，可見到兩名伯伯追打保安員，另一人則袖手旁觀。兩名伯伯先後揮拳毆打保安，期間保安員一度還擊，致其中一名穿黑衫的伯伯倒地；穿紅衫的伯伯見狀出手連環拳毆保安頭部，保安無力還擊，兩人之後逃去。有街坊不齒施襲者所為，拍下影片放上網。

警拘一人 另一人仍在逃

警方到場調查後，將案件列作襲擊致造成身體傷害，現場有一灘血漬及櫈腳斷開的木櫈，懷疑有人曾以木櫈作武器。保安員被打至頭破血流，經救護員治理後被送院診治。

警方其後在大埔頭路21號大埔運動場對出巴士站，拘捕其中一名72歲黃姓的施襲老翁，而另一名年約70歲、身高約1.6米的中國籍老翁仍然在逃。案件已交由大埔警區刑事調查隊第一隊跟進。

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責任編輯︰林綺玲

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