陳茂波預計財赤達3,000億元歷史新高　預算案「加糖」有難度

▲ 陳茂波今(14日)早上出席電台節目表示，即將發表財政預算案，相信赤字會是歷史上最高，初步估算達3,000億。

財政司司長陳茂波表示，即將發表財政預算案初步估算赤字達3,000億元，但由於股市暢旺，印花稅收入上升，所以可能會有輕微落差。他強調會採取逆周期措施，並會「睇餸食飯、應使則使」，故在新一份預算案「加糖」有難度。

陳茂波今(14日)早上出席電台節目表示，即將發表財政預算案，相信赤字會是歷史上最高，初步估算達3,000億，但由於印花稅收入上升，因此可能與初步估算有輕微落差。他強調會採取逆周期措施，亦會「睇餸食飯、應使則使」，提到要為市民減壓，亦要預備疫情後復蘇經濟。

不過，他說在新一份預算案「加糖」有難度，而去年現金派發計劃後，有意見認為應該將資源更精準給予有需要人士等。

陳茂波表示，政府內部研判美國新任總統拜登上場，對中美兩國長遠關係沒有太大影響，隨著中國的經濟發展逐步追上美國，中美會維持「張力持續、鬥而不破」的格局。他表示，中美競爭對香港有利有弊，大批中資股去年因而回流香港作二次上市，外國企業亦會經香港進軍內地市場，但另一方面中美關係不穩定，亦會增加香港金融市場的波動風險。

另外，陳茂波早上亦發表網誌，表示面對一年多的經濟下行，政府財政承受著一定的壓力，但開拓土地、擴建鐵路網絡或醫院等，都必須持之以恆，香港才有機會突破各種瓶頸制約，切實改善市民的生活環境，他會在新一份的預算案，繼續撥出資源，投資香港的未來。



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責任編輯 李志強