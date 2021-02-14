▲ 羅致光料本港失業率將升破7%，疫情緩和也不會即時回落。

勞工及福利局局長羅致光表示，即使疫情半年內因有疫苗而緩和，失業率也不會短時間內回落，一般預測將公布的失業率會突破7%。他強調臨時援助並不可取，並再次強調失業有經濟困難的人士，可以申請綜緩。

本港最新失業率已升至6.6%的16年高位，勞工及福利局長羅致光在今(14日)早電台節目指出，市場預測本港失業率會破7%。羅致光指出2008年金融海嘯的失業率是5%，要到2017年才回落至3%，今次疫情對本港經濟產生結構性影響，例如旅遊業，故即使疫情過後失業率也不會即時回落。

對於坊間要求設立臨時失業援助金，但羅致光認為臨時援助並不可取。他解釋臨時失業援助需要設定水平界線，包括失業率去到某個百分比、或者疫情過後的某個月份，但總會有人差一點才達到水平，造成不公的情況。他認為取消強積金對沖較好，亦可參考有失業保險的國家，不要憑空想像一項失業保障。

在同一節目上，工聯會鄧家彪指，今次的結構性失業與過往不一樣，又指遣散費及長期服務金是打工仔未來的退休保障，不應該用來作失業保障，而申請綜援審批時間長亦非常嚴格，局方曾預料疫情下有4萬個家庭申請綜援，但至今只有2萬個家庭，證明不多人願意申請綜援，期望政府可以即時援助失業人士。

另外，羅致光亦發表網誌，指綜援制度仍有負面的標籤，有時聽到有立法會議員指市民「有手有腳」，不會想申請綜援，會有些「火滾」，認為這些說話侮辱領取綜援的人士。他表示為市民提供生活安全網，是社會的集體責任，而綜援制度和在職家庭津貼的設計，都有鼓勵就業，多勞多得；而政府將會向立法會財委會建議在職津推出有時限措施，調低非單親住戶工時下限，料最早可在6月的申領月份實施，為期12個月。

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責任編輯 李志強