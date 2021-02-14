情人節報喜｜楊洛婷懷第二胎拍片談懷孕初期　Tim@Dear Jane承諾特別照顧太太：新年有一個好開始【有片】

▲ 楊洛婷和Dear Jane成員Tim公布喜訊。

情人節臨到，楊洛婷和Dear Jane成員Tim一同公布喜訊，拍片宣布楊洛婷正懷有第二胎，可喜可賀！

身穿紅色親子裝的楊洛婷於影片中大談再做媽媽的感受，她又跟大家分享初期懷孕的症狀以及接受治療。

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Tim@Dear Jane回應TOPick說：「短短時間已經收到很多朋友的祝賀和關心，感激！很開心這個新年有一個好開始，藉着今日情人節跟大家分享這份喜悅，希望所有人都開開心心。」

他續指：「疫情未過，太太這段時間陀BB要特別小心，當然我都會特別照顧她和注意安全。BB大概X月會跟大家見面，到時再跟各位哥哥姐姐say hi👋🏻」

他表示：「這段時間，如果有興趣知道BB狀況的朋友仔，可以留意我太太Rabeea的YouTube頻道，她之後會拍片與大家分享更多。多謝大家關心，新年快樂！身體健康！」

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楊洛婷於YouTube Channel分享影片，並謂：

情人節快樂！在象徵著愛的日子，沒甚麼比跟大家分享愛的消息更好！ 我們的第二位情人即將到臨。。。 究竟他／她將會是「他的」還是「我的」前世情人？ 今天剛在我的 YouTube 頻道中發布了第一個關於孕期的影片 - 「宣布懷孕」！ 誠邀大家關注我的頻道，跟我一起渡過這個甜蜜孕期！ 0:00​ Intro 0:50​ 如何發現懷孕 2:18​ 爸爸 Tim 的反應 3:56​ 初期懷孕症狀 7:07​ BB 性別？ 8:12​ 親友反應

▲ （影片截圖）

影片中，楊洛婷分享了初期懷孕的症狀，她指出：「今次的懷孕症狀很早開始已經出現，跟懷着Tanya時十分不同，我懷着Tanya的時候很開心，沒有嘔吐、沒有不適，很喜歡吃東西、很喜歡吃雪糕。」

她續指：「今次真的很不一樣，自四週多開始，我便已經感到很容易頭暈，如暈船浪般，又有想作嘔的感覺，經常都覺得很想吐和很暈，所以我便去針灸，每星期去針灸一次，作安胎養胎補胎之用，之後整體感覺舒服了。」

▲ （影片截圖）

其最大問題是鼻敏感，「使我的鼻子在晚上睡覺時透不過氣，以致失眠。曾經早上6時15分便醒來，然後便睡不去。另外自懷孕六週左右開始便有便秘問題，這問題在我懷着Tanya時也有出現，所以中醫師也給了我一些纖維飲品，助我排便順暢。」

懷孕時有苦也有樂，她說：「懷孕六週半時，便有機會找婦科醫生照超聲波，聽到BB心跳聲時很開心。」

不過，直到七週的時候，她的懷孕症狀愈來愈嚴重，「我是不可以下床，需要整天都躺在沙發上或床上，一站起來便想嘔吐，又不大有食慾，被誤以為是生病。樣子有如喪屍般，我記得額頭上面的位置不斷地長暗瘡，所以每次工作時都需要塗抹很多遮瑕膏。」

約八至九週時，她的這些懷孕症狀便開始消失，「我也覺得舒服一點。十週時便可以做NIFTY測試，並可看到BB的基因，得悉BB有沒有問題，如有沒有唐氏綜合症等。」

同場加映：林子善專訪