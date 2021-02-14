抗疫見曙光│張建宗指疫情逐漸回落　籲市民切勿鬆懈免功虧一簣

▲ 張建宗指疫情逐漸回落，籲市民切勿鬆懈免功虧一簣。(張建宗網誌圖片)

政務司司長張建宗在大年初三發表網誌，祝願全港市民身心康泰，社會和諧安寧，繁榮穩定，喜迎充滿希望的牛年新歲。他說牛給人的感覺是勤懇踏實、充滿力氣、堅韌剛毅、忠誠可靠，這正是應對困難和挑戰時需要具備的特質，「憑著堅毅不屈的精神和強大力量支持，香港定能克難攻堅，戰勝疫情。」

張建宗說經歷過去一年複雜多變的疫情，已更加深切體會健康的重要性，抗疫工作見諸實際行動，絕不能空喊口號、流於形式。而政府早前成功在多區作出限制與檢測宣告及相關執法行動，並取得顯著成效。近日本港疫情逐漸回落，2月11日﹙年三十﹚、2月12日﹙年初一﹚及2月13日﹙年初二﹚分別有21宗、24宗及12宗確診個案，確診個案正處於低雙位數。但若有任何變化或異常情況，政府不排除進行更多抗疫的行動及嚴厲的執法工作。

他說，政府認為目前疫情審慎樂觀，如市民能在農曆新年期間嚴守社交距離措施，疫情未來沒有重大變化，政府預料農曆新年假期後由2月18日﹙年初七﹚起，可有條件地放寬對餐飲業務及表列處所的一些限制，包括把食肆堂食時間延長至晚上10時，並可容許最多4人一桌。政府將於農曆新年假期後尋求行政會議批准，把有關羣組聚集的限制由2人放寬至4人。

亦必須遵守最少兩項新增的防疫措施。

第一，處所負責人必須安排所有員工每14日接受一次檢測。

第二，處所負責人必須要求顧客進入食肆或處所前使用「安心出行」流動應用程式記錄行蹤，或登記顧客的個人資料，以更有效地協助衞生防護中心進行流行病學調查。

截至13日晚上8時，政府「安心出行」流動應用程式的累計下載數字已超過70萬，較前一晚增加約6萬，張建宗相信下載使用的人會持續增加，有助抗疫工作。他又表示，這場疫戰尚未結束，源頭不明個案仍存在於社區，全港市民切勿鬆懈，盡量留家抗疫、少聚會、避聚餐、戴口罩，保持警惕和戒備，過一個平靜的農曆新年。假若疫情反覆，全港市民過去的努力會功虧一簣，亦會影響回復正常生活的步伐。

張建宗重申，打贏疫情防控戰是全社會的頭等大事，也是政府當務之急，現正全力籌備大規模疫苗接種計劃，務求盡快安排市民按優先次序接種，目標是今年內為全港大部分巿民免費注射疫苗。

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責任編輯 李志強