尋秦記｜原班人馬宣傳片曝光　古天樂籌備多年報知遇之恩：向黃易老師致敬

▲ 古天樂籌備多年的《尋秦記》電影版，其實是源自對原作者黃易的一個承諾。

古天樂前年公布開拍《尋秦記》電影版，更集合了當年有份演出《尋秦記》的演員如林峯、宣萱、雪兒、郭羨妮、滕麗名均落實演出，《尋秦記》電影版的首條宣傳片更意外被流出。

古天樂籌備多年的《尋秦記》電影版，其實是源自對原作者黃易的一個承諾。

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《尋秦記》電影版的首條宣傳片意外曝光，一眾演員包括古天樂、宣萱、雪兒、郭羨妮、滕麗名、林峯、歐瑞偉、鄧一君、廖啟智等均有出現於片段內，原班人馬齊集令觀眾十分期待。

科幻古裝劇《尋秦記》於2001年在TVB播出，並為古天樂於TVB最後一齣劇集。

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古天樂演繹原著小說中的項少龍且憑此角色人氣急升，亦為其代表者之一，故此此劇對他別有意義。

由於古天樂很重視此劇並視原作者黃易為恩師，故多年前已購下《尋秦記》電影版權欲開搬上大銀幕。

可惜，黃易於2017年因病離世，對古天樂也帶來一番衝擊。

▲ 《尋秦記》電影版。

當時古天樂稱黃易在他心中是一名鬼才，自己能演出過其改篇小說電視劇《尋秦記》，亦十分榮幸，對黃易逝世感到十分可惜，希望對方一路好走。

他也曾於社交平台撰文悼念黃易，寫道：「收到黃易老師離世的消息， 令我感到很難過， 這件事來得突然， 現在我仍未能消化， 接受事實。 自己能夠主演他的經典作品《尋秦記》， 實在是我的榮幸！ 」

他感慨指：「他在當年已經創出穿越主題的武悏小說，絕對是這派類型的開山祖師，故事結構嚴密，布局精密，當時也令我看得十分沉迷。」

他又說：「現在他不能看到大銀幕電影版，這成為我心中的一個遺憾，我將會盡我最大努力去完成電影版，作為向黃易老師的致敬，希望老師一路好走。」

同場加映：黎彼得專訪