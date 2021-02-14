香港電台｜余若薇情人節中頭獎　送酒店隔離檢疫10天

▲ 余若薇表示2月10日到港台錄影議事論事，事後收到通知set頭的髪型師二月十一日確診，她亦被視為緊密接觸者。(余若薇fb圖片)

香港電台形象設計組一名髮型師初步確診新冠肺炎，至今有7名員工、5名節目主持人及7名嘉賓被列作密切接觸者，需要接受隔離檢疫。公民黨前黨魁余若薇在個人社交網站貼文，以「中頭獎」宣布已被列作緊密接觸者，需要檢疫，而中頭獎禮物是：「情人節一人免費酒店10天。」

余若薇貼文：

因為農曆新年假後兩宗官司要上庭，二月十日到港台錄影議事論事。事後收到通知set頭的髪型師二月十一日確診，我被視為緊密接觸者。但電台出鏡set頭只是頂部吹好形狀，只需大約5分鐘，而且全程兩人都帶口罩。不過防護中心話15分鐘只係其中一準則，要視乎一切情況，全部係醫生專業決定。

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中頭獎禮物？情人節一人免費酒店10天。

另外，港台決定暫停播放今日（14日）的《城市論壇》及明日（15日）之《早辰。早晨》，其他節目播放則暫時維持正常。

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責任編輯 李志強