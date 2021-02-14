安心出行｜下載數字已超過70萬　當局指用戶資料不會備存政府系統

▲ （陳國峰攝）

新冠肺炎疫情未回穩，今日（14日）大年初三新增宗確診個案，涉及女男，介乎歲至歲；包括宗輸入個案、宗本地個案，當中感染源頭不明個案有宗，累計個案達10,宗；同日錄得10宗初步確診個案。食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻會見傳媒交代疫情最新情況。

徐德義指出，過去一星期，每日的本地確診數字由10宗至28宗不等，合共有135宗，其中未找到源頭的有39宗（29%），無病徵的個案有31宗（23%）。七天平均確診宗數為19.3宗。政府在去年11月16日推出「安心出行」流動應用程式，給市民一個便利的數碼工具，自行記錄自己進出不同場所及乘搭的士的時間。

他續指，市民下載「安心出行」應用程式後，完全毋須登記任何個人資料便可使用。市民在進入場所或乘搭的士時，可以使用程式掃描二維碼記錄到訪，資料會加密存放於用戶自己的流動電話，在31天後便會自動刪除。比對出行記錄和相關提示功能只會在用戶的流動電話進行，資料不會備存在任何政府或其他系統內，程式也不會使用流動電話內的定位功能或其他資料。



「安心出行」流動應用程式已經通過獨立第三方進行的保安風險評估及審計和個人私隱影響評估，確保符合《個人資料（私隱）條例》的規定。用戶若不幸確診，其在應用程式內儲存的出行記錄，便可協助衞生防護中心進行流行病學調查，追尋其他密切接觸者。

另一方面，若用戶曾和確診者在相若時間到訪過同一場所，或曾和確診者（不論是司機或乘客）在同時段乘搭同一部的士，流動應用程式會向用戶發出通知。這類「潛在感染通知」會包含用戶與確診者曾共處的場所和時間，亦有一些健康建議。用戶收到通知，只代表他和確診者曾於某段時間到訪過同一場所，並不代表他是密切接觸者，但用戶就可因而對自己的健康情況多加留意，有需要時及早接受檢測或求醫。

目前，「安心出行」應用程式的下載數字已超過70萬。在農曆年後有條件重新開放某些指定處所和延長食肆晚市時段，其中一個條件是處所負責人必須要求顧客進入該處所前使用「安心出行」流動應用程式或登記個人聯絡資料。這些安排的目的，是為了提升追查與確診個案有接觸史或潛在接觸史人士的效率。



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記者：陳子謙