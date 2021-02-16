W型新喉｜房協屋邨單位換走U型渠　「免注水」W型聚水器居民更安心

▲ 房協陳偉鳴手持「免注水」W型聚水器。（陳永康攝）

房協轄下出租屋邨單位，陸續引入「免注水」W型聚水器，解決舊式U型喉的乾涸「播毒」風險，首批300伙單位已完成改裝。另外大廈大堂升降機，亦會加裝按鈕自動感應功能，免接觸更安心。房協強調，會致力加強屋邨公共地方清潔消毒。

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莫太一家4口，居於荔景祖堯邨啟真樓一單位。她憶述去年中本地疫情嚴重，青衣長康邨康美樓的廁所糞渠播毒疑雲，被指是染疫源頭，令她意識到要在廁所地台去水位定期注水，令U型聚水器保持一定水位。至去年9月，她接獲房協通知，單位可免費換走U型喉，改為W型聚水器，「方便咗好多，唔洗定時定候倒水，亦都安心好多。」

W型喉的原理，是將廁所地台與浴室去水位，接駁至同一個聚水器，因有兩個下拱型，外貌似W而得名。W型聚水器把兩個去水位「二合一」，其中一個去水位定期注水，即達至水封效果。以莫太為例，一家4口每天也洗澡，就等於定期注水到渠管。

房協總經理（物業保養）陳偉鳴稱，直至今年1月，約300個單位已改裝成W型喉，並將陸續按需要及在技術可行情況下，推展至全部出租屋邨單位。此外房協也引入免接觸式設備，包括大堂加裝八達通拍卡系統，取代人手輸入密碼；又計劃於屋邨大堂的電梯按鈕，加裝自動感應器，預計年內加裝到所有屋邨約230部升降機。各項新設施，房協預算額外花費約2,000萬元。

去年起新冠肺炎疫情影響本地，其中房協轄下紅磡家維邨及沙田乙明邨，分別錄得16宗及13宗確診個案，情況較嚴峻。房協強調，2020/21年度已花費約3,000萬元，加強公用地方清潔消毒，盼居民住得安心。