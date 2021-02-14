源頭不明｜3宗源頭不明涉港台35歲男髮型師　居馬鞍山富寶花園1座

▲ 歐家榮表示，源頭不明個案包括一名髮型師、無業人士以及文員。（陳國峰攝）

新冠肺炎疫情未回穩，今日（14日）大年初三新增12宗確診個案，涉及5男7女，介乎25歲至83歲；包括2宗輸入個案、10宗本地個案，當中感染源頭不明個案有3宗，累計個案達10,780宗。食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻會見傳媒交代疫情最新情況。

歐家榮表示，源頭不明個案包括一名35歲男港台髮型師，最後工作日為2月11日，同日出現病徵，翌日前往社區檢測中心採樣後確診。他居於馬鞍山富寶花園1座，該大廈會被列為強制檢測大廈。

男患者在2月9日至11日傳染期仍有上班，他主要在港台一個化妝室為出鏡人士整理頭髮，衞生防護中心會將同一化妝間工作其他員工、化妝室與他同時逗留期間沒有戴口罩，或被他整理頭髮的人士，列為密切接觸者，目前有26人要接受檢疫，亦會建議港台為該電視大樓員工安排檢測。

另一宗源頭不明個案涉及一名46歲男子，屬無業人士，與朋友居於土瓜灣道267號，是一名尋求印度籍庇護人士。該大廈在2月10日污水樣本呈陽性納入為強制檢測範圍，而他正是透過強檢找出，沒有病徵，他在2月12月在流動採樣站後確診。由於他居所屬劏房，因此同一單位的其他住戶會被送往檢疫中心。

第3宗源頭不明個案包括一名32歲女子，她於元朗一間公司擔任文員，她居於葵涌打磚坪街1至25號寶星中心，該大廈會納入強制檢測範圍。她在2月11日發病，翌日到社區檢測後確診，同公司10多位職員要接受檢疫。

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記者：陳子謙