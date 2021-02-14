  • 22°C
香港時間 : 2021214日 (週日) 18:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 陳法拉 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

源頭不明｜3宗源頭不明涉港台35歲男髮型師　居馬鞍山富寶花園1座

社會 16:55 2021/02/14

分享：

熱門 陳法拉 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

歐家榮表示，源頭不明個案包括一名髮型師、無業人士以及文員。（陳國峰攝）

新冠肺炎疫情未回穩，今日（14日）大年初三新增12宗確診個案，涉及5男7女，介乎25歲至83歲；包括2宗輸入個案、10宗本地個案，當中感染源頭不明個案有3宗，累計個案達10,780宗。食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻會見傳媒交代疫情最新情況。

歐家榮表示，源頭不明個案包括一名35歲男港台髮型師，最後工作日為2月11日，同日出現病徵，翌日前往社區檢測中心採樣後確診。他居於馬鞍山富寶花園1座，該大廈會被列為強制檢測大廈。

男患者在2月9日至11日傳染期仍有上班，他主要在港台一個化妝室為出鏡人士整理頭髮，衞生防護中心會將同一化妝間工作其他員工、化妝室與他同時逗留期間沒有戴口罩，或被他整理頭髮的人士，列為密切接觸者，目前有26人要接受檢疫，亦會建議港台為該電視大樓員工安排檢測。

另一宗源頭不明個案涉及一名46歲男子，屬無業人士，與朋友居於土瓜灣道267號，是一名尋求印度籍庇護人士。該大廈在2月10日污水樣本呈陽性納入為強制檢測範圍，而他正是透過強檢找出，沒有病徵，他在2月12月在流動採樣站後確診。由於他居所屬劏房，因此同一單位的其他住戶會被送往檢疫中心。

第3宗源頭不明個案包括一名32歲女子，她於元朗一間公司擔任文員，她居於葵涌打磚坪街1至25號寶星中心，該大廈會納入強制檢測範圍。她在2月11日發病，翌日到社區檢測後確診，同公司10多位職員要接受檢疫。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙

相關文章

新冠肺炎｜新增12宗確診個案　10宗本地個案包括3宗源頭不明
今日 16:36
新冠肺炎｜新增12宗確診個案　10宗本地個案包括3宗源頭不明
新冠肺炎｜因應多人交深喉唾液樣本樽　9間普通科門診明起將延長收樽時間
今日 17:18
新冠肺炎｜因應多人交深喉唾液樣本樽　9間普通科門診明起將延長收樽時間
新冠肺炎｜23歲媽媽染疫後驚見熒光綠色母乳　醫生指無害：抗體發揮作用
今日 13:37
新冠肺炎｜23歲媽媽染疫後驚見熒光綠色母乳　醫生指無害：抗體發揮作用
食物及衞生局 劉家獻 徐德義 傳染病 疫情 劏房 檢測中心 隔離營 馬鞍山 葵涌

最高瀏覽

小巨肺︱《全美一叮》Celine長大散發少女味　譚芷昀化靚妝賀新年：身體健康
10:44 2021/02/13
小巨肺︱《全美一叮》Celine長大散發少女味　譚芷昀化靚妝賀新年：身體健康
星二代︱11歲愛女跟足傳統斟茶𢭃利是　林文龍郭可盈教出知書識禮乖女
14:11 2021/02/13
星二代︱11歲愛女跟足傳統斟茶𢭃利是　林文龍郭可盈教出知書識禮乖女
搖錢樹︱智力低唔識「2+2」腳上全是針孔　13歲「小馬雲」被解約回鄉乞錢
今日 12:26
搖錢樹︱智力低唔識「2+2」腳上全是針孔　13歲「小馬雲」被解約回鄉乞錢